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Рада збільшила витрати свого апарату на півмільярда більше, ніж торік

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народні депутати у вівторок підтримали проект постанови № 4448 про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада збільшила витрати свого апарату на півмільярда більше, ніж торік

Проектом постанови пропонується затвердити видатки у розмірі близько 2,53 млрд. грн на діяльність ВР у 2021 році.

Зазначимо, раніше сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України планує витратити на свої потреби у 2021 році на 500 мільйонів гривень більше, ніж у 2020-му.

Згідно з документом, загальний кошторис утримання апарату Верховної Ради на 2021 рік становить 2 535 662,2 грн, тоді як кошторис на 2020 рік був скромніший — 2 007 430,7 грн. В кошторисний рахунок включені всі позиції утримання апарату парламенту: від заробітної плати її працівників до фінансового забезпечення телеканалу “РАДА”.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

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