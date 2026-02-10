$43.030.02
Рада урегулировала вопрос проведения обязательной эвакуации

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект № 12353, регулирующий обязательную эвакуацию населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий. Решение об эвакуации принимается по предложению военного командования.

Рада урегулировала вопрос проведения обязательной эвакуации

Верховная Рада приняла законопроект, которым урегулировала вопросы обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий. Об этом передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта № 12353.

Детали 

"Закон принят", - говорится в карточке законопроекта. 

В соответствии с документом, по решению Кабинета министров, местных органов исполнительной власти может проводиться эвакуация населения и материальных и культурных ценностей из населенных пунктов, расположенных на территориях активных и возможных военных действий, в безопасные районы. 

Во время действия военного положения обязательная эвакуация населения проводится из населенных пунктов, расположенных на территориях активных и возможных военных боевых действий, которые включены в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных, утверждаемый в порядке, установленном Кабмином. 

Решение о проведении обязательной эвакуации населения принимается по предложению военного командования на соответствующей территории областными, Киевской городской военными администрациями. 

Обязательная эвакуация может быть общей и частичной для отдельных категорий населения, которые по возрасту или состоянию здоровья не способны самостоятельно принять меры по сохранению своей жизни или здоровья, в том числе детей, лиц с инвалидностью, лиц пожилого возраста.

Также обязательная эвакуация может проводиться для обеспечения возможности ведения силами обороны боевых действий, в том числе для обустройства фортификационных сооружений и инженерных заграждений, формирования опорных пунктов. 

Местные администрации также будут принимать решения о принудительной эвакуации детей по согласованию с координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования. 

Обязательная эвакуация принудительным способом детей с территорий возможных военных действий осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением соответствующего органа или подразделения Национальной полиции Украины для обеспечения публичной безопасности и порядка. 

Отмечается, что принудительная эвакуация детей также должна осуществляться в сопровождении родителей (одного из родителей), другого члена семьи, родственника (бабушки, деда, совершеннолетних братьев, сестер, отчима, мачехи), других законных представителей ребенка или, по их согласию, без сопровождения или с другими лицами.

Напомним 

В Украине усилят цифровую координацию эвакуации - введут систему, которая позволит отслеживать путь человека от выезда до размещения. 

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Верховная Рада