Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Рада врегулювала питання проведення обов'язкової евакуації

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12353, який врегульовує обов'язкову евакуацію населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій. Рішення про евакуацію приймається за пропозицією військового командування.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким врегулювала питання обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій. Про це передає УНН з посиланням на картку законопроєкту № 12353.

Деталі 

"Закон прийнято", - йдеться у картці законопроєкту. 

Відповідно до документу, за рішенням Кабінету міністрів, місцевих органів виконавчої влади може проводитися евакуація населення  населення та матеріальних і культурних цінностей із населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних дій, у безпечні райони. 

Під час дії воєнного стану обов’язкова евакуація населення проводиться із населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних бойових дій, які включені до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, що затверджується в порядку, установленому Кабміном. 

Рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення приймається за пропозицією військового командування на відповідній території обласними, Київською міською військовими адміністраціями. 

Обов’язкова евакуація може бути загальною і частковою для окремих категорій населення, які за віком чи станом здоров’я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, у тому числі дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку.

Лубінець закликав ухвалити закон про примусову евакуацію дітей із зон бойових дій21.12.25, 12:10 • 3542 перегляди

Також обов’язкова евакуація може проводитися для забезпечення можливості ведення силами оборони бойових дій, у томі числі для облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, формування опорних пунктів. 

Місцеві адміністрації також ухвалюватимуть рішення щодо примусової евакуації дітей за погодженням з координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування. 

Обов’язкова евакуація в примусовий спосіб дітей з територій можливих воєнних дій здійснюється органами опіки та піклування із залученням відповідного органу або підрозділу Національної поліції України для забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Зазначається, що примусова евакуація дітей також має здійснюватися у супроводі батьків (одного із батьків), іншого члена сім’ї, родича (баби, діда, повнолітніх братів, сестер, вітчима, мачухи), інших законних представників дитини або, за їхньою згодою, без супроводу чи з іншими особами.

Нагадаємо 

В Україні посилять цифрову координацію евакуації - запровадять систему, яка дозволить відстежувати шлях людини від виїзду до розміщення. 

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Верховна Рада України