Рада разрешила персоналу "Укрпочты" владеть оружием

Верховная Рада приняла законопроект с предложениями Президента Владимира Зеленского, который предоставит персоналу "Укрпочты" право на ношение и применение оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №8423 и сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

№8423 - предложения Президента к законопроекту о "Почтовой связи". За - 319 - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, работники "Укрпочты" с целью защиты денежных средств будут иметь право применять огнестрельное оружие. Отмечается, что работники "Укрпочты" будут иметь право на владение оружием только при условии, если он прошел соответствующую специальную подготовку.

Работники смогут использовать оружие только в исключительных случаях: для отражения нападения на персонал оператора почтовой связи в случае угрозы их жизни или здоровью; для отражения группового или вооруженного нападения на объекты почтовой связи с целью обеспечения сохранности денежных средств.

Работник подразделения почтовой безопасности назначенного оператора почтовой связи уполномочен применять огнестрельное оружие только после предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий и намерении использования оружия - говорится в законопроекте.

Однако, по проекту закона, применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается при условиях: в случае вооруженного нападения, а также внезапного нападения с применением транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей; для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

В случае причинения вреда жизни или здоровью лица в результате применения огнестрельного оружия работник подразделения почтовой безопасности назначенного оператора почтовой связи обязан безотлагательно предоставить ей домедицинскую помощь, вызвать медицинскую помощь, принять меры по обеспечению охраны места происшествия и безотлагательно сообщить об этом непосредственному руководителю и Национальную полицию Украины - отмечается в документе.

Отмечается, что перечень должностей работников "Укрпочты", которым предоставляется право ношения и применения огнестрельного оружия определяются Министерством инфраструктуры по согласованию с Министерством внутренних дел.

Дополнение

Законопроект №8423 был принят во втором чтении 22 ноября прошлого года. Однако, Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект и вернул его в Раду со своими предложениями. Тогда в законопроекте, который приняли депутаты, отмечалось, что с целью защиты объектов почтовой связи, почтовых отправлений и денежных средств (в том числе при перевозке и доставке) персоналу операторов почтовой связи, который прошел специальную подготовку, предоставляется право ношения и использования оружия, средств самообороны и индивидуальной защиты.

Перечень должностей, которым бы предоставлялось разрешение на ношение оружия, определялся бы Министерством инфраструктуры по согласованию с Министерством внутренних дел. А Кабинет министров должен был бы устанавливать порядок прохождения специальной подготовки, приобретения, хранения, учета, применения и использования оружия, средств самообороны и индивидуальной защиты.