Право на володіння зброєю для персоналу “Укрпошти”: Рада найближчим часом планує розглянути законопроєкт

Верховна Рада на найближчому засіданні планує повторно розглянути з пропозиціями Президента Володимира Зеленського законопроєкт, який надасть персоналу "Укрпошти" право на носіння та застосування зброї. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №8423 та проєкт засідання ВР.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, працівники "Укрпошти" з метою захисту грошових коштів матимуть право застосовувати вогнепальну зброю. Зазначається, що працівники "Укрпошти" матимуть право на володіння зброєю лише за умови, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.

Працівники зможуть використовувати зброю лише за у виняткових випадках: для відбиття нападу на персонал оператора поштового зв’язку у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю; для відбиття групового чи збройного нападу на об’єкти поштового зв’язку з метою забезпечення збереженості грошових коштів.

Працівник підрозділу поштової безпеки призначеного оператора поштового зв’язку уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання зброї - йдеться у законопроєкті.

Однак, за проєктом закону, застосування вогнепальної зброї без попередження допускається за умов: у разі збройного нападу, а також раптового нападу із застосуванням транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

У разі заподіяння шкоди життю чи здоров’ю особи внаслідок застосування вогнепальної зброї працівник підрозділу поштової безпеки призначеного оператора поштового зв’язку зобов’язаний невідкладно надати їй домедичну допомогу, викликати медичну допомогу, вжити заходів щодо забезпечення охорони місця події та невідкладно повідомити про це безпосереднього керівника та Національну поліцію України - зазначається в документі.

Зазначається, що перелік посад працівників "Укрпошти", яким надається право носіння та застосування вогнепальної зброї визначаються Міністерством інфраструктури за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.

Доповнення

Законопроєкт №8423 було ухвалено у другому читанні 22 листопада минулого року. Однак, Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт та повернув його до Ради зі своїми пропозиціями. Тоді в законопроєкті, який ухвалили депутати, зазначалося, що з метою захисту об’єктів поштового зв’язку, поштових відправлень і грошових коштів (у тому числі під час перевезення та доставки) персоналу операторів поштового зв’язку, який пройшов спеціальну підготовку, надається право носіння та використання зброї, засобів самооборони та індивідуального захисту.

Перелік посад, яким би надавався дозвіл на носіння зброї, визначався би Міністерством інфраструктури за погодженням з Міністерством внутрішніх справ. А Кабінет міністрів повинен був встановлювати порядок проходження спеціальної підготовки, придбання, зберігання, обліку, застосування та використання зброї, засобів самооборони та індивідуального захисту.