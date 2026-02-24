Рада снимет арест с участка в центре Киева для строительства Музея Небесной Сотни

Верховная Рада приняла за основу законопроект, отменяющий ряд разрешительных процедур для строительства Музея Революции Достоинства, которое из-за правовых коллизий в свое время было заморожено. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №14166.

Принято за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 - говорится в карточке законопроекта.

В соответствии с законопроектом, предлагается установить, что проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни, 3 в Печерском районе Киева в составе "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства" будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков и без учета режимов использования земельных участков.

Отмечается, что строительство музея будет осуществляться в соответствии с проектом, разработанным по результатам проведенного конкурса на лучший проект этого объекта, в порядке, установленном Кабмином.

Как сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Елена Шуляк, документ предусматривает создание специального правового режима для завершения строительства Музея Революции Достоинства, которое было заблокировано сложными разрешительными процедурами, статусом охранной зоны, правовыми коллизиями.

Речь идет об отмене для этого объекта ограничений, установленных законами Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об автомобильных дорогах", "Об охране культурного наследия". Это позволит снять арест с земельного участка по ул. Героев Небесной Сотни, 3 и передать его в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни и построить на нем указанный объект