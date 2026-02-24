$43.300.02
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 6122 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 7018 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 22302 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
08:57 • 18886 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 17930 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17678 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
24 лютого, 06:54 • 16509 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
23 лютого, 17:51 • 22646 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40858 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Меню
Рада зніме арешт з ділянки в центрі Києва для побудови Музею Небесної Сотні

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що скасовує низку дозвільних процедур для будівництва Музею Революції Гідності. Це дозволить розблокувати будівництво, яке було заморожене через правові колізії.

Рада зніме арешт з ділянки в центрі Києва для побудови Музею Небесної Сотні

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який скасовує низку дозвільних процедур для будівництва Музею Революції Гідності, яке через правові колізії свого часу було заморожено. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №14166.

Деталі

Прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 - йдеться у картці законопроєкту.

Відповідно до законопроєкту, пропонується встановити, що проєктування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності" здійснюватиметься без одержання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок та без врахування режимів використання земельних ділянок.

Зазначається, що будівництво музею здійснюватиметься відповідно до проєкту, розробленого за результатами проведеного конкурсу на кращий проєкт цього об'єкта, в порядку, встановленому Кабміном.

Доповнення

Як повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, нардепка Олена Шуляк, документ передбачає створення спеціального правового режиму для завершення будівництва Музею Революції Гідності, яке було заблоковано складними дозвільними процедурами, статусом охоронної зони, правовими колізіями.

Йдеться про скасуванння для цього об'єкта обмежень, встановлених законами України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про автомобільні дороги", "Про охорону культурної спадщини". Це дозволить зняти арешт із земельної ділянки вул. Героїв Небесної Сотні, 3 і передати її в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні та побудувати на ній вказаний обʼєкт

- сказала Шуляк.

За її словами, в законопроєкті йдеться конкретно про здійснення проєктування й будівництва Музею Революції Гідності без додаткових дозвільних процедур. Тобто, зміни стосуватимуться виключно цього об’єкта державного значення і не будуть впливати на загальні підходи до містобудівного та дорожнього регулювання.

Нагадаємо

У 2019 році Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на місці загибелі Героїв Небесної Сотні з’явиться музей Революції Гідності.

Павло Башинський

