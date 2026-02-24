Рада зніме арешт з ділянки в центрі Києва для побудови Музею Небесної Сотні
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який скасовує низку дозвільних процедур для будівництва Музею Революції Гідності, яке через правові колізії свого часу було заморожено. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №14166.
Деталі
Прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 - йдеться у картці законопроєкту.
Відповідно до законопроєкту, пропонується встановити, що проєктування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності" здійснюватиметься без одержання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок та без врахування режимів використання земельних ділянок.
Зазначається, що будівництво музею здійснюватиметься відповідно до проєкту, розробленого за результатами проведеного конкурсу на кращий проєкт цього об'єкта, в порядку, встановленому Кабміном.
Доповнення
Як повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, нардепка Олена Шуляк, документ передбачає створення спеціального правового режиму для завершення будівництва Музею Революції Гідності, яке було заблоковано складними дозвільними процедурами, статусом охоронної зони, правовими колізіями.
Йдеться про скасуванння для цього об'єкта обмежень, встановлених законами України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про автомобільні дороги", "Про охорону культурної спадщини". Це дозволить зняти арешт із земельної ділянки вул. Героїв Небесної Сотні, 3 і передати її в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні та побудувати на ній вказаний обʼєкт
За її словами, в законопроєкті йдеться конкретно про здійснення проєктування й будівництва Музею Революції Гідності без додаткових дозвільних процедур. Тобто, зміни стосуватимуться виключно цього об’єкта державного значення і не будуть впливати на загальні підходи до містобудівного та дорожнього регулювання.
Нагадаємо
У 2019 році Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на місці загибелі Героїв Небесної Сотні з’явиться музей Революції Гідності.