Рада одобрила в первом чтении новый Таможенный кодекс для перехода на правила ЕС
Киев • УНН
Рада поддержала законопроект №15450 в первом чтении. Кодекс должен вступить в силу 1 декабря 2027 года и открыть путь к €1,5 млрд помощи.
Верховная Рада приняла евроинтеграционный проект нового Таможенного кодекса Украины в первом чтении, сообщили в Минфине в среду, отметив, что «в октябре мы должны показать международным партнерам подписанный закон», пишет УНН.
Детали
«Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №15450 – новый Таможенный кодекс Украины», – сообщили в Минфине, добавив, что работа над ним шла «около двух лет» и он «получил положительную оценку Европейской комиссии».
Документ, как сообщается, «создает правовую основу для перехода на единые с Евросоюзом таможенные правила, терминологию и стандарты безопасности и является ключевым шагом на пути к вступлению Украины в таможенный союз ЕС».
«Принятие нового Таможенного кодекса Украины является необходимым условием для переговорной главы 29 “Таможенный союз” и приближения Украины к членству в ЕС. Предложенные в документе единые таможенные правила предусматривают прозрачность процедур для бизнеса, а для экономики – открытие новых возможностей для экспорта, привлечения инвестиций и интеграции в европейские цепочки поставок. В то же время принятие нового Таможенного кодекса является одним из условий получения макрофинансовой помощи (Ukraine Support Loan), что позволит привлечь в государственный бюджет 1,5 млрд евро для покрытия ключевых расходов», – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.
Проект нового Кодекса, как сообщается, построен по логике европейского таможенного законодательства и насчитывает 781 статью. Вступление его в силу запланировано на 1 декабря 2027 года – «бизнес и таможня получат время на адаптацию, а переход на новые электронные системы завершится поэтапно до конца 2029 года».
Основные нововведения
- Терминология и подходы ЕС. Полный переход на таможенную терминологию Европейского Союза, внедрение системы авторизаций и таможенных процедур, а также европейского подхода к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям и освобождению от уплаты пошлины.
- Терминология и подходы ЕС. Полный переход на таможенную терминологию Европейского Союза, внедрение системы авторизаций и таможенных процедур, а также европейского подхода к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям и освобождению от уплаты пошлины.
- Непрерывность для бизнеса. Действующие бессрочные авторизации продолжат действовать, а срочные – будут действовать до окончания срока. Компании со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО) сохранят преимущества доверенного партнера таможни: меньший объем физического и документального контроля, первоочередное оформление, а в перспективе – взаимное признание статуса таможенными органами других стран.
- «Право быть услышанным». Вводится процедура, согласно которой бизнес сможет доказать обоснованность своей таможенной стоимости еще до принятия таможней формального решения, что должно уменьшить количество судебных споров.
- Полная цифровизация. Кодекс закрепляет обмен данными между бизнесом и таможней через электронное «единое окно», куда разрешительные документы других органов будут поступать автоматически. Для предпринимателей это означает меньше бумажной работы, личных визитов в таможню и возможностей для субъективных решений – а значит, и меньшие коррупционные риски.
- Прозрачное обжалование решений. Закрепляется четкий порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов – сначала в органе более высокого уровня, а при необходимости в суде — согласованный с Законом Украины «Об административной процедуре».
- Сохраненные льготы. Проект полностью сохраняет действующие льготы по налогообложению ввозной пошлиной, в частности для поддержки обороноспособности, энергетики и предоставления гуманитарной помощи. На период военного положения и год после его завершения сохранены и пороговые значения освобождения от пошлины для товаров в багаже граждан (до 500 евро/50 кг наземным транспортом и до 1000 евро/50 кг авиатранспортом).
- Оперативно-розыскные полномочия таможни. Кодекс предусматривает наделение таможенных органов оперативными и следственными полномочиями — практика, распространённая в 25 странах — членах ЕС. Эти нормы не вступят в силу одновременно с принятием Кодекса: критерии и пределы полномочий таможенников будут отдельно определены в изменениях в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы после консультаций с прокуратурой, бизнесом и экспертами.
Что дальше
Законопроект принят за основу. Все предложения народных депутатов Украины будут проработаны при подготовке его ко второму чтению.
Наша общая цель — принять качественный Таможенный кодекс в сроки, определённые условиями макрофинансовой помощи. В октябре мы должны показать международным партнёрам подписанный закон. Это позволит получить средства от Европейского Союза на финансирование приоритетных расходов бюджета — заработных плат учителям и медикам, пенсий, поддержки населения и малого и среднего бизнеса, а также восстановления повреждённых социальных объектов и критической инфраструктуры
По словам министра, "новый Таможенный кодекс поможет украинским экспортёрам быстрее адаптироваться к рынку ЕС, оптимизировать логистику, повысить конкурентоспособность и превратить украинскую таможню в границу европейского образца".
Подробнее с проектом нового Таможенного кодекса Украины можно ознакомиться в специальной рубрике на сайте Минфина.
Правительство повторно одобрило новый Таможенный кодекс и передало его в Раду27.07.26, 23:24 • 11480 просмотров