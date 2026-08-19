Рада одобрила в первом чтении новый Таможенный кодекс для перехода на правила ЕС

Верховная Рада приняла евроинтеграционный проект нового Таможенного кодекса Украины в первом чтении, сообщили в Минфине в среду, отметив, что «в октябре мы должны показать международным партнерам подписанный закон», пишет УНН.

Детали

«Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №15450 – новый Таможенный кодекс Украины», – сообщили в Минфине, добавив, что работа над ним шла «около двух лет» и он «получил положительную оценку Европейской комиссии».

Документ, как сообщается, «создает правовую основу для перехода на единые с Евросоюзом таможенные правила, терминологию и стандарты безопасности и является ключевым шагом на пути к вступлению Украины в таможенный союз ЕС».

«Принятие нового Таможенного кодекса Украины является необходимым условием для переговорной главы 29 “Таможенный союз” и приближения Украины к членству в ЕС. Предложенные в документе единые таможенные правила предусматривают прозрачность процедур для бизнеса, а для экономики – открытие новых возможностей для экспорта, привлечения инвестиций и интеграции в европейские цепочки поставок. В то же время принятие нового Таможенного кодекса является одним из условий получения макрофинансовой помощи (Ukraine Support Loan), что позволит привлечь в государственный бюджет 1,5 млрд евро для покрытия ключевых расходов», – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Проект нового Кодекса, как сообщается, построен по логике европейского таможенного законодательства и насчитывает 781 статью. Вступление его в силу запланировано на 1 декабря 2027 года – «бизнес и таможня получат время на адаптацию, а переход на новые электронные системы завершится поэтапно до конца 2029 года».

Основные нововведения

Терминология и подходы ЕС. Полный переход на таможенную терминологию Европейского Союза, внедрение системы авторизаций и таможенных процедур, а также европейского подхода к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям и освобождению от уплаты пошлины. Терминология и подходы ЕС. Полный переход на таможенную терминологию Европейского Союза, внедрение системы авторизаций и таможенных процедур, а также европейского подхода к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям и освобождению от уплаты пошлины. Непрерывность для бизнеса. Действующие бессрочные авторизации продолжат действовать, а срочные – будут действовать до окончания срока. Компании со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО) сохранят преимущества доверенного партнера таможни: меньший объем физического и документального контроля, первоочередное оформление, а в перспективе – взаимное признание статуса таможенными органами других стран. «Право быть услышанным». Вводится процедура, согласно которой бизнес сможет доказать обоснованность своей таможенной стоимости еще до принятия таможней формального решения, что должно уменьшить количество судебных споров. Полная цифровизация. Кодекс закрепляет обмен данными между бизнесом и таможней через электронное «единое окно», куда разрешительные документы других органов будут поступать автоматически. Для предпринимателей это означает меньше бумажной работы, личных визитов в таможню и возможностей для субъективных решений – а значит, и меньшие коррупционные риски. Прозрачное обжалование решений. Закрепляется четкий порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов – сначала в органе более высокого уровня, а при необходимости в суде — согласованный с Законом Украины «Об административной процедуре». Сохраненные льготы. Проект полностью сохраняет действующие льготы по налогообложению ввозной пошлиной, в частности для поддержки обороноспособности, энергетики и предоставления гуманитарной помощи. На период военного положения и год после его завершения сохранены и пороговые значения освобождения от пошлины для товаров в багаже граждан (до 500 евро/50 кг наземным транспортом и до 1000 евро/50 кг авиатранспортом). Оперативно-розыскные полномочия таможни. Кодекс предусматривает наделение таможенных органов оперативными и следственными полномочиями — практика, распространённая в 25 странах — членах ЕС. Эти нормы не вступят в силу одновременно с принятием Кодекса: критерии и пределы полномочий таможенников будут отдельно определены в изменениях в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы после консультаций с прокуратурой, бизнесом и экспертами.

Что дальше

Законопроект принят за основу. Все предложения народных депутатов Украины будут проработаны при подготовке его ко второму чтению.

Наша общая цель — принять качественный Таможенный кодекс в сроки, определённые условиями макрофинансовой помощи. В октябре мы должны показать международным партнёрам подписанный закон. Это позволит получить средства от Европейского Союза на финансирование приоритетных расходов бюджета — заработных плат учителям и медикам, пенсий, поддержки населения и малого и среднего бизнеса, а также восстановления повреждённых социальных объектов и критической инфраструктуры — отметил Марченко.

По словам министра, "новый Таможенный кодекс поможет украинским экспортёрам быстрее адаптироваться к рынку ЕС, оптимизировать логистику, повысить конкурентоспособность и превратить украинскую таможню в границу европейского образца".

Подробнее с проектом нового Таможенного кодекса Украины можно ознакомиться в специальной рубрике на сайте Минфина.

Правительство повторно одобрило новый Таможенный кодекс и передало его в Раду