Правительство повторно одобрило новый Таможенный кодекс и передало его в Раду

Кабинет министров Украины повторно одобрил проект нового Таможенного кодекса и подал его на рассмотрение Верховной Рады. Документ является одним из ключевых законопроектов в процессе европейской интеграции Украины. Об этом 27 июля сообщил глава Правительства Сергей Корецкий, передает УНН.

Возобновляем предметный диалог с парламентариями по новому проекту Таможенного кодекса. Сегодня Правительство повторно одобрило этот проект и подало его в Верховную Раду, как того требует закон – отметил Корецкий.

По его словам, новая редакция Таможенного кодекса должна стать важным шагом на пути адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

Это один из ключевых законопроектов в процессе европейской интеграции. Рассчитываю на эффективную и продуктивную работу над документом вместе с народными депутатами по каждой его норме – подчеркнул глава Кабмина.

Корецкий добавил, что новая редакция Таможенного кодекса должна обеспечить трансформацию украинской таможни в современную безопасную границу европейского образца.

Напомним

28 мая 2026 года Правительство одобрило проект Таможенного кодекса по стандартам ЕС для вступления в союз. Ожидается, что новые правила упростят логистику и таможенные процедуры для бизнеса.