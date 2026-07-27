Правительство повторно одобрило новый Таможенный кодекс и передало его в Раду
Киев • УНН
Кабмин повторно одобрил проект нового Таможенного кодекса и подал его в Верховную Раду. Документ является ключевым для адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС.
Кабинет министров Украины повторно одобрил проект нового Таможенного кодекса и подал его на рассмотрение Верховной Рады. Документ является одним из ключевых законопроектов в процессе европейской интеграции Украины. Об этом 27 июля сообщил глава Правительства Сергей Корецкий, передает УНН.
Возобновляем предметный диалог с парламентариями по новому проекту Таможенного кодекса. Сегодня Правительство повторно одобрило этот проект и подало его в Верховную Раду, как того требует закон
По его словам, новая редакция Таможенного кодекса должна стать важным шагом на пути адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.
Это один из ключевых законопроектов в процессе европейской интеграции. Рассчитываю на эффективную и продуктивную работу над документом вместе с народными депутатами по каждой его норме
Корецкий добавил, что новая редакция Таможенного кодекса должна обеспечить трансформацию украинской таможни в современную безопасную границу европейского образца.
Напомним
28 мая 2026 года Правительство одобрило проект Таможенного кодекса по стандартам ЕС для вступления в союз. Ожидается, что новые правила упростят логистику и таможенные процедуры для бизнеса.