Рада одобрила новый порядок списания военной техники: что изменится для ВСУ
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об особом порядке списания военного имущества. Командующие ВСУ смогут списывать беспилотники и технику РЭБ по согласованию с главнокомандующим.
Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении законопроект №12067 об особенностях процедуры списания военного имущества. Документ дает право командующим ВСУ, главе украинской разведки и главе Администрации Государственной специальной службы транспорта списывать беспилотники и технику РЭБ по согласованию с главнокомандующим ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Детали
Как сообщил Ярослав Железняк, "за" нардепы отдали 269 голосов.
Документом предлагается дополнить Статью 4 Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" положением, которое дает право в условиях военного положения осуществлять списание определенных видов военной техники в исключительном порядке.
Основные пункты изменений:
1. Субъекты, имеющие право на списание - право на списание предоставляется Командующему вида ВСУ (рода войск или оперативного командования), начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также Главе Администрации Государственной специальной службы транспорта по согласованию с Главнокомандующим ВСУ.
2. Виды техники, подлежащие списанию - предлагается списывать:
- все беспилотные летательные аппараты;
- беспилотные авиационные комплексы;
- беспилотные наземные (роботизированные) комплексы;
- беспилотные водные (плавающие) комплексы или системы;
- наземную технику радиоэлектронной борьбы.
3. Условия списания - списание проводится в случаях, когда техника была использована с начала действия военного положения и не была списана другим способом на момент принятия решения.
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