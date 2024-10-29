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Рада одобрила новый порядок списания военной техники: что изменится для ВСУ

Рада одобрила новый порядок списания военной техники: что изменится для ВСУ

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об особом порядке списания военного имущества. Командующие ВСУ смогут списывать беспилотники и технику РЭБ по согласованию с главнокомандующим.

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении законопроект №12067 об особенностях процедуры списания военного имущества. Документ дает право командующим ВСУ, главе  украинской разведки и главе Администрации Государственной специальной службы транспорта  списывать беспилотники и технику РЭБ по согласованию с главнокомандующим ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. 

Детали

Как сообщил  Ярослав Железняк, "за" нардепы отдали 269 голосов.

Документом предлагается дополнить Статью 4 Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" положением, которое дает право в условиях военного положения осуществлять списание определенных видов военной техники в исключительном порядке.

Основные пункты изменений:

1. Субъекты, имеющие право на списание - право на списание предоставляется Командующему вида ВСУ (рода войск или оперативного командования), начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также Главе Администрации Государственной специальной службы транспорта по согласованию с Главнокомандующим ВСУ.

2. Виды техники, подлежащие списанию - предлагается списывать:

  • все беспилотные летательные аппараты;
  • беспилотные авиационные комплексы;
  • беспилотные наземные (роботизированные) комплексы;
  • беспилотные водные (плавающие) комплексы или системы;
  • наземную технику радиоэлектронной борьбы.

3. Условия списания - списание проводится в случаях, когда техника была использована с начала действия военного положения и не была списана другим способом на момент принятия решения.

Правительство разрешило закупать украинские дроны для нужд Сил беспилотных систем29 октября 2024, 12:12 • 6696 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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