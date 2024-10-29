Рада схвалила новий порядок списання військової техніки: що зміниться для ЗСУ
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про особливий порядок списання військового майна. Командувачі ЗСУ зможуть списувати безпілотники та техніку РЕБ за погодженням із головнокомом.
Верховна Рада сьогодні ухвалила у першому читанні законопроєкт №12067 щодо особливості процедури списання військового майна. Документ надає право командувачам ЗСУ, очільнику української розвідки та главі Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту списувати безпілотники та техніку РЕБ за погодженням із головнокомандувачем ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Деталі
Як повідомив Ярослав Железняк, "за" нардепи віддали 269 голосів.
Документом пропонується доповнити Статтю 4 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" положенням, яке надає право в умовах воєнного стану здійснювати списання певних видів військової техніки у винятковому порядку.
Основні пункти змін:
1. Суб’єкти, що мають право на списання – право на списання надається Командувачу виду ЗСУ (роду військ або оперативного командування), начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Головнокомандувачем ЗСУ.
2. Види техніки, що підлягають списанню – пропонується списувати:
- усі безпілотні літальні апарати;
- безпілотні авіаційні комплекси;
- безпілотні наземні (роботизовані) комплекси;
- безпілотні водні (плаваючі) комплекси або системи;
- наземну техніку радіоелектронної боротьби.
3. Умови списання – списання проводиться у випадках, коли техніка була використана з початку дії воєнного стану і не була списана іншим способом на момент прийняття рішення.
Уряд дозволив закуповувати українські дрони для потреб Сил безпілотних систем29.10.24, 14:12 • 12326 переглядiв