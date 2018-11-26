Рада может голосовать за военное положение на открытом заседании - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект об одобрении указа Президента Петра Порошенко о введении правового режима военного положения, может быть открытым. Об этом во время брифинга сообщил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент УНН.
"Я предполагаю, что это (заседание ВРУ - ред.) будет проводиться в открытом режиме, по крайней мере, в режиме прямой трансляции. Возможно, с целью эффективной работы кулуары будут несколько ограничены к доступу - я не могу это прогнозировать", - сообщил Винник.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.