Рада може голосувати за воєнний стан на відкритому засіданні - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Засідання Верховної Ради, на якому буде розглядатися законопроект про схвалення указу Президента Петра Порошенка про введення правового режиму воєнного стану, може бути відкритим. Про це під час брифінгу повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
"Я припускаю, що це (засідання ВРУ – ред.) буде проводитись у відкритому режимі, принаймні, в режимі прямої трансляції. Можливо, з метою ефективної роботи кулуари будуть дещо обмежені до доступу – я не може це прогнозувати", - повідомив Вінник.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.