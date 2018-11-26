Рада може голосувати за воєнний стан на відкритому засіданні - нардеп

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Засідання Верховної Ради, на якому буде розглядатися законопроект про схвалення указу Президента Петра Порошенка про введення правового режиму воєнного стану, може бути відкритим. Про це під час брифінгу повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник, передає кореспондент УНН.