Работники железной дороги на Тернопольщине организовали масштабную кражу топлива
Киев • УНН
Полиция задержала группу работников железнодорожного депо, которые систематически похищали топливо из тепловозов. У злоумышленников изъято 2600 литров дизтоплива, им грозит до 8 лет заключения.
На Тернопольщине полицейские задержали группу работников железнодорожного депо, которые сливали топливо из тепловозов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Правоохранители установили, что работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизельное топливо из локомотивов в заранее оговоренных местах. Будучи хорошо осведомленными в расписании движения поездов, дельцы ожидали остановки определенного тепловоза на одной из железнодорожных станций области.
Путем вмешательства в топливную систему локомотива, злоумышленники незаконно откачивали топливо в канистры, после чего сбрасывали их во время движения тепловоза в заранее оговоренном месте. В дальнейшем отвозили канистры к местам хранения, где переливали топливо в бочки и сбывали жителям области, а средства распределяли между собой
Правоохранители "на горячем" разоблачили фигурантов, которые сливали топливо из локомотива тепловоза во время его стоянки на железнодорожной станции в Чертковском районе. На месте задержания полицейские изъяли 19 канистр с почти 600 литрами похищенного дизтоплива. Всего у дельцов изъяли почти 2600 литров дизельного топлива.
Пятерым участникам группы - машинистам, помощникам машинистов тепловоза и мастеру цеха - сообщили подозрения в составе организованной преступной группы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемым может грозить до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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