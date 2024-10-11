На Харківщині ремонти енергомереж затримуються через крадіжки енергообладнання - "Харківобленерго"
Київ • УНН
З початку 2024 року на Харківщині зафіксовано 47 випадків крадіжок енергообладнання на суму 17,5 млн грн. Це сповільнює відновлення електропостачання після російських обстрілів та завдає значних збитків.
Крадіжки проводів та енергообладнання на прифронтовій Харківщині не тільки завдають фінансових збитків, а й сповільнюють роботи з відновлення енергопостачання в регіоні, після російських обстрілів. Про це заявили в АТ "Харківобленерго", передає УНН.
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Енергетики підкреслили, що попри широкомасштабну війну на Харківщині гостро постала проблема крадіжок елементів енергосистеми: дротів, трансформаторів та трансформаторного мастила, елементів підстанцій.
Зокрема, з початку 2024 року зафіксовано вже 47 випадків крадіжок енергообладнання. В результаті чого, підприємству завдано збитків на 17,5 млн. грн.
Саме стільки коштів потребує відновлення мереж, а саме: прокласти 73 кілометри дротів на лініях електропередачі, на яких проводи в умовах війни просто вкрали; придбати 3,7 тони трансформаторної оливи,
Зазначається, що злодії крадуть навіть опори та елементи трансформаторних підстанцій. Так, є приклад крадіжки частини обладнання ПС-110/6 – збитки склали 8,2 млн. грн.
На теперішній час в 43-х випадках крадіжок майна працівниками поліції проводяться заходи щодо встановлення винних осіб. У чотирьох випадках працівниками поліції встановлено винних осіб, які скоїли крадіжки, та проводяться слідчі дії.
Нагадаємо
Кабінет міністрів розподілив 2,5 млрд гривень гранту від Японії, які направлять на придбання обладнання для енергетичного обслуговування, обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування, а також обладнання для транспортного сполучення.