На Харьковщине ремонты энергосетей задерживаются из-за краж энергооборудования - "Харьковоблэнерго"
Киев • УНН
С начала 2024 года на Харьковщине зафиксировано 47 случаев краж энергооборудования на сумму 17,5 млн грн. Это замедляет восстановление электроснабжения после российских обстрелов и наносит значительный ущерб.
Кражи проводов и энергооборудования на прифронтовой Харьковщине не только наносят финансовые убытки, но и замедляют работы по восстановлению энергоснабжения в регионе, после российских обстрелов. Об этом заявили в АО «Харьковоблэнерго», передает УНН.
Детали
Энергетики подчеркнули, что несмотря на широкомасштабную войну на Харьковщине остро встала проблема краж элементов энергосистемы: проводов, трансформаторов и трансформаторного масла, элементов подстанций.
В частности, с начала 2024 года зафиксировано уже 47 случаев краж энергооборудования. В результате чего, предприятию нанесен ущерб на 17,5 млн. грн.
Именно столько средств требует восстановления сетей, а именно: проложить 73 километра проводов на линиях электропередачи, на которых провода в условиях войны просто украли; приобрести 3,7 тонны трансформаторного масла,
Отмечается, что воры воруют даже опоры и элементы трансформаторных подстанций. Так, есть пример кражи части оборудования ПС-110/6 - убытки составили 8,2 млн. грн.
В настоящее время в 43-х случаях краж имущества работниками полиции проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. В четырех случаях работниками полиции установлены виновные лица, совершившие кражи, и проводятся следственные действия.
Напомним,
Кабинет министров распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии, которые направят на приобретение оборудования для энергетического обслуживания, оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования, а также оборудования для транспортного сообщения.