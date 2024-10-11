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На Харьковщине ремонты энергосетей задерживаются из-за краж энергооборудования - "Харьковоблэнерго"

На Харьковщине ремонты энергосетей задерживаются из-за краж энергооборудования - "Харьковоблэнерго"

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:13  •  1991 просмотра

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С начала 2024 года на Харьковщине зафиксировано 47 случаев краж энергооборудования на сумму 17,5 млн грн. Это замедляет восстановление электроснабжения после российских обстрелов и наносит значительный ущерб.

Кражи проводов и энергооборудования на прифронтовой Харьковщине не только наносят финансовые убытки, но и замедляют работы по восстановлению энергоснабжения в регионе, после российских обстрелов. Об этом заявили в АО «Харьковоблэнерго», передает УНН.

Детали

Энергетики подчеркнули, что несмотря на широкомасштабную войну на Харьковщине остро встала проблема краж элементов энергосистемы: проводов, трансформаторов и трансформаторного масла, элементов подстанций.

В частности, с начала 2024 года зафиксировано уже 47 случаев краж энергооборудования. В результате чего, предприятию нанесен ущерб на 17,5 млн. грн.

Именно столько средств требует восстановления сетей, а именно: проложить 73 километра проводов на линиях электропередачи, на которых провода в условиях войны просто украли; приобрести 3,7 тонны трансформаторного масла,

- объяснил энергетики. 

Отмечается, что воры воруют даже опоры и элементы трансформаторных подстанций. Так, есть пример кражи части оборудования ПС-110/6 - убытки составили 8,2 млн. грн.

В настоящее время в 43-х случаях краж имущества работниками полиции проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. В четырех случаях работниками полиции установлены виновные лица, совершившие кражи, и проводятся следственные действия.

Напомним,

Кабинет министров распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии, которые направят на приобретение оборудования для энергетического обслуживания, оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования, а также оборудования для транспортного сообщения. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
yaponiyaЯпония
kharkivХарьков