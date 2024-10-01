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The Washington Post

Кабмін розподілив 2,5 млрд гривень гранту від Японії: кошти направлять на енергетику та розмінування

Київ • УНН

 • 13380 перегляди

Уряд України розподілив 2,5 млрд грн японського гранту на енергетику, розмінування та транспортне сполучення. Кошти спрямують на придбання обладнання для Міненерго, ДСНС та Держагентства відновлення інфраструктури.

Кабмін розподілив 2,5 млрд гривень гранту від Японії: кошти направлять на енергетику та розмінування

Кабінет міністрів розподілив 2,5 млрд гривень гранту від Японії, які направлять на придбання обладнання для енергетичного обслуговування, обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування, а також обладнання для транспортного сполучення. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

"Спрямовано кошти гранту в сумі 2 млрд 548 млн гривень, які надходять відповідно до Грантової угоди для Програми екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва та Урядом України", - повідомив Мельничук.

Зазначається, що кошти будуть направлені:

  • Міністерству енергетики на придбання обладнання для енергетичного обслуговування та агентського обслуговування в сумі 1 млрд 300 млн гривень;
  • Міністерству внутрішніх справ для Державної служби з надзвичайних ситуацій на придбання обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування та агентського обслуговування в сумі 728 млн. гривень;
  • Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на придбання обладнання для транспортного сполучення та агентського обслуговування в сумі 520 млн. гривень.

Нагадаємо

В серпні повідомлялося, що уряд Японії планує надати Україні чергову грантову допомогу. Японська сторона прагне зрозуміти ключові потреби України у відновленні, зокрема в енергетиці, водопостачанні та інфраструктурі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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