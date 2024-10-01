Кабмин распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии: средства направят на энергетику и разминирование
Киев • УНН
Правительство Украины распределило 2,5 млрд грн японского гранта на энергетику, разминирование и транспортное сообщение. Средства направят на приобретение оборудования для Минэнерго, ГСЧС и Госагентства восстановления инфраструктуры.
Кабинет министров распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии, которые направят на приобретение оборудования для энергетического обслуживания, оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования, а также оборудования для транспортного сообщения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
"Направлены средства гранта в сумме 2 млрд 548 млн гривен, которые поступают в соответствии с Грантовым соглашением для Программы экстренного восстановления между Японским агентством международного сотрудничества и Правительством Украины", - сообщил Мельничук.
Отмечается, что средства будут направлены:
Министерству энергетики на приобретение оборудования для энергетического обслуживания и агентского обслуживания в сумме 1 млрд 300 млн гривен;
Министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на приобретение оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования и агентского обслуживания в сумме 728 млн. гривен;
Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на приобретение оборудования для транспортного сообщения и агентского обслуживания в сумме 520 млн. гривен.
Напомним
В августе сообщалось, что правительство Японии планирует предоставить Украине очередную грантовую помощь. Японская сторона стремится понять ключевые потребности Украины в восстановлении, в частности в энергетике, водоснабжении и инфраструктуре.