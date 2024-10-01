Кабмин распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии: средства направят на энергетику и разминирование

ukenru
Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  111082 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  118295 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  105286 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  108692 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  108274 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  105762 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  132331 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
  •  115133 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
30 сентября 2024, 13:40  •  116481 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
30 сентября 2024, 10:34  •  118560 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израиль ударил по Дамаску в Сирии, три человека погибли, среди них телеведущая - CNN

Израиль ударил по Дамаску в Сирии, три человека погибли, среди них телеведущая - CNN

  •  30076 просмотра
В Черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

В Черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

  •  37857 просмотра
США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

  •  117055 просмотра
Еще плюс 1370 оккупантов, 44 бронемашины и 98 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1370 оккупантов, 44 бронемашины и 98 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  25129 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  135306 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  111082 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  118295 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  135306 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  132331 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

30 сентября 2024, 12:57  •  130331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  108968 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  77950 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  112736 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  101958 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  122834 просмотра
Актуальное
Кабмин распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии: средства направят на энергетику и разминирование

Кабмин распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии: средства направят на энергетику и разминирование

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 12:25  •  6989 просмотра

Read in English

Правительство Украины распределило 2,5 млрд грн японского гранта на энергетику, разминирование и транспортное сообщение. Средства направят на приобретение оборудования для Минэнерго, ГСЧС и Госагентства восстановления инфраструктуры.

Кабинет министров распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии, которые направят на приобретение оборудования для энергетического обслуживания, оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования, а также оборудования для транспортного сообщения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

"Направлены средства гранта в сумме 2 млрд 548 млн гривен, которые поступают в соответствии с Грантовым соглашением для Программы экстренного восстановления между Японским агентством международного сотрудничества и Правительством Украины", - сообщил Мельничук.

Отмечается, что средства будут направлены:

Министерству энергетики на приобретение оборудования для энергетического обслуживания и агентского обслуживания в сумме 1 млрд 300 млн гривен;

Министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на приобретение оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования и агентского обслуживания в сумме 728 млн. гривен;

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на приобретение оборудования для транспортного сообщения и агентского обслуживания в сумме 520 млн. гривен.

Напомним

В августе сообщалось, что правительство Японии планирует предоставить Украине очередную грантовую помощь. Японская сторона стремится понять ключевые потребности Украины в восстановлении, в частности в энергетике, водоснабжении и инфраструктуре.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина