Кабмин распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии: средства направят на энергетику и разминирование

Кабинет министров распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии, которые направят на приобретение оборудования для энергетического обслуживания, оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования, а также оборудования для транспортного сообщения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

"Направлены средства гранта в сумме 2 млрд 548 млн гривен, которые поступают в соответствии с Грантовым соглашением для Программы экстренного восстановления между Японским агентством международного сотрудничества и Правительством Украины", - сообщил Мельничук.

Отмечается, что средства будут направлены:

Министерству энергетики на приобретение оборудования для энергетического обслуживания и агентского обслуживания в сумме 1 млрд 300 млн гривен;

Министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на приобретение оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования и агентского обслуживания в сумме 728 млн. гривен;

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на приобретение оборудования для транспортного сообщения и агентского обслуживания в сумме 520 млн. гривен.

Напомним

В августе сообщалось, что правительство Японии планирует предоставить Украине очередную грантовую помощь. Японская сторона стремится понять ключевые потребности Украины в восстановлении, в частности в энергетике, водоснабжении и инфраструктуре.