Працівники залізниці на Тернопільщині організували масштабну крадіжку пального
Київ • УНН
Поліція затримала групу працівників залізничного депо, які систематично викрадали пальне з тепловозів. У зловмисників вилучено 2600 літрів дизпалива, їм загрожує до 8 років ув'язнення.
На Тернопільщині поліцейські затримали групу працівників залізничного депо, які зливали пальне з тепловозів. Про це УНН пише з посиланням на Національну поліцію України.
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Правоохоронці встановили, що працівники державного залізничного перевізника зливали дизельне паливо з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях. Будучи добре обізнаними в розкладі руху потягів, ділки очікували на зупинку визначеного тепловоза на одній із залізничних станцій області.
Шляхом втручання в паливну систему локомотива, зловмисники незаконно відкачували паливо у каністри, після чого скидали їх під час руху тепловоза в заздалегідь обумовленому місці. Надалі відвозили каністри до місць зберігання, де переливали пальне в бочки й збували мешканцям області, а кошти розподіляли між собою
Правоохоронці "на гарячому" викрили фігурантів, які зливали пальне з локомотива тепловоза під час його стоянки на залізничній станції у Чортківському районі. На місці затримання поліцейські вилучили 19 каністр із майже 600 літрами викраденого дизпалива. Загалом у ділків вилучили майже 2600 літрів дизельного палива.
Пʼятьом учасникам групи – машиністам, помічникам машиністів тепловоза та майстру цеху – повідомили підозри у складі організованої злочинної групи за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Підозрюваним може загрожувати до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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7 торговців "трофейною" зброєю затримали у чотирьох регіонах - СБУ21.10.24, 16:38 • 16600 переглядiв