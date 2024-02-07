пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП

В результате массированного ракетного удара по Украине по состоянию на 15 часов известно о пяти погибших, еще 48 человек получили ранения в Киеве, Николаеве и Харькове. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

Под прицелом оказались шесть областей. По состоянию на сейчас 48 человек получили ранения - в Киеве, Николаеве и Харькове. К сожалению, россия убила пять человек - написал Кулеба в соцсетях.

По его словам, сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов и спасательные операции. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Работают экстренные службы, представители власти, коммунальщики, развернуты штабы по проведению аварийных работ.

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