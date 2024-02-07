пʼятеро загиблих, 48 поранених: наслідки масованої атаки рф на Україну - ОП
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули і 48 отримали поранення в результаті ракетних ударів по Києву, Миколаєву та Харкову.
Внаслідок масованого ракетного удару по Україні станом на 15 годину відомо про п'ять загиблих, ще 48 людини отримали поранення у Києві, Миколаєві та Харкові. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, пише УНН.
Під прицілом опинилися шість областей. Станом на зараз 48 людини отримали поранення - у Києві, Миколаєві та Харкові. На жаль, росія вбила пʼятеро людей
За його словами, наразі продовжується ліквідація наслідків обстрілів та рятувальні операції. Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Працюють екстрені служби, представники влади, комунальники, розгорнуто штаби з проведення аварійних робіт.
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