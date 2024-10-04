Пятерых граждан Китая обвиняют в сокрытии посещения военного объекта в США

Пятеро участников, личности которых неизвестны, ранее заявили, что посетили военный штаб в Мичигане, чтобы «понаблюдать за падающими звездами». Пишет УНН со ссылкой на apnews.

Власти США выдвинули пятерым гражданам Китая обвинения во лжи и попытке замести следы более чем через год после того, как с ними столкнулись в темноте возле отдаленного военного объекта Мичигана.

Справка

ФБР сообщило, что летом 2023 года старший сержант Национальной гвардии Юты столкнулся с пятью мужчинами после полуночи у озера. Один из них заявил, что является частью СМИ, прежде чем собрать свои вещи и покинуть территорию.

Фигуранты дела в то время были студентами Мичиганского университета.

По данным Ассошиэйтед Пресс, в материалах дела нет никакой информации о местонахождении пятерых мужчин.

«Обвиняемые не находятся под стражей. Если они выйдут на контакт с американскими властями, они будут арестованы и им будут предъявлены эти обвинения», - заявила в среду Джина Балая, пресс-секретарь прокуратуры Детройта.

ФБР, которое участвует в расследовании, отметило во вторничном судебном заявлении, что уже были случаи, когда китайские студенты колледжа фотографировали жизненно важные оборонные объекты в Соединенных Штатах.

Напомним,

Администрация Байдена объявила, что около 200 кранов китайского производства могут быть объектом хакерских атак. Соответственно, их планируется заменить.

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