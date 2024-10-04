Пятерых граждан Китая обвиняют в сокрытии посещения военного объекта в США
Киев • УНН
Пятерым гражданам Китая предъявили обвинения во лжи относительно посещения военного объекта в Мичигане. Инцидент произошел летом 2023 года, когда их обнаружили возле озера после полуночи.
Пятеро участников, личности которых неизвестны, ранее заявили, что посетили военный штаб в Мичигане, чтобы «понаблюдать за падающими звездами». Пишет УНН со ссылкой на apnews.
Власти США выдвинули пятерым гражданам Китая обвинения во лжи и попытке замести следы более чем через год после того, как с ними столкнулись в темноте возле отдаленного военного объекта Мичигана.
Справка
ФБР сообщило, что летом 2023 года старший сержант Национальной гвардии Юты столкнулся с пятью мужчинами после полуночи у озера. Один из них заявил, что является частью СМИ, прежде чем собрать свои вещи и покинуть территорию.
Фигуранты дела в то время были студентами Мичиганского университета.
По данным Ассошиэйтед Пресс, в материалах дела нет никакой информации о местонахождении пятерых мужчин.
«Обвиняемые не находятся под стражей. Если они выйдут на контакт с американскими властями, они будут арестованы и им будут предъявлены эти обвинения», - заявила в среду Джина Балая, пресс-секретарь прокуратуры Детройта.
ФБР, которое участвует в расследовании, отметило во вторничном судебном заявлении, что уже были случаи, когда китайские студенты колледжа фотографировали жизненно важные оборонные объекты в Соединенных Штатах.
Напомним,
Администрация Байдена объявила, что около 200 кранов китайского производства могут быть объектом хакерских атак. Соответственно, их планируется заменить.
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