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П'ятьох громадян Китаю звинувачують у приховуванні відвідування військового об'єкта у США

П'ятьох громадян Китаю звинувачують у приховуванні відвідування військового об'єкта у США

Київ • УНН

 • 14303 перегляди

П'ятьом громадянам Китаю висунули звинувачення у брехні щодо відвідування військового об'єкта в Мічигані. Інцидент стався влітку 2023 року, коли їх виявили біля озера після опівночі.

П'ятеро учасників, особи яких невідомі, раніше заявили, що завітали до військового штабу у Мічигані, щоб "поспостерігати за падаючими зірками". Пише УНН із посиланням на apnews.

Влада США висунула п’ятьом громадянам Китаю звинувачення у брехні та спробі замести сліди більше ніж через рік після того, як з ними зіткнулися в темряві біля віддаленого військового об’єкта Мічигану. 

Довідка

ФБР повідомило, що влітку 2023 року старший сержант Національної гвардії Юти зіткнувся з п’ятьма чоловіками після опівночі біля озера. Один із них заявив, що є частиною ЗМІ, перш ніж зібрати свої речі та залишити територію.

Фігуранти справи на той час були студентами Мічиганського університету.

За даними Ассошіейтед Прес, у матеріалах справи немає жодної інформації про місцезнаходження п'ятьох чоловіків.

"Обвинувачені не перебувають під вартою. Якщо вони вийдуть на контакт з американською владою, вони будуть заарештовані і їм будуть пред'явлені ці звинувачення", - заявила в середу Джина Балая, прес-секретар прокуратури Детройта.

ФБР, яке бере участь у розслідуванні, зазначило у вівтороковій судовій заяві, що вже були випадки, коли китайські студенти коледжу фотографували життєво важливі оборонні об’єкти в Сполучених Штатах.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена оголосила, що близько 200 кранів китайського виробництва можуть бути об’єктом хакерських атак. Відповідно, їх планується замінити.

Причина у продовженні війни в Газі: Китай прокоментував операцію ЦАХАЛ на півдні Лівану та іранські удари по Ізраїлю02.10.24, 16:14 • 15403 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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