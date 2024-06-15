Сегодня российского диктатора владимира путина надо поставить на место всеми возможными способами: усилением Украины, мощными санкциями, политической изоляцией. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, передает корреспондент УНН.

Он именно такой радикальной, нацистской теорией сегодня держит свое общество. Очень опасно. Считаю, что сегодня его надо поставить на место всеми возможностями. Усилением Украины - это мало. Мощными санкциями. Его общество должно чувствовать изоляцию, политическую изоляцию. Политика, санкции, экономика - сказал Зеленский.

Он отметил, что если путина не остановить, то он будет продолжать зарабатывать деньги на энергоносителях и тратить их на оружие.

"Если его не остановить и он будет продолжать зарабатывать деньги на энергоносителях, которые он кстати не дает на поддержку своего населения, они все это тратят на оружие. Вся эта аналитика есть, у всех разведок мира все это есть. Он тратит на вооружение. Если он хочет закончить войну, а почему он все тратит на оружие? Он хочет идти войной дальше", - отметил Зеленский.

Это ультиматум не только Украине, а всему миру: Зеленский о требовании путина снять санкции с рф

Дополнение

российский диктатор владимир путин заявил, что россия якобы готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе. Кроме того, диктатор призвал снять санкции с рф. Это заявление прозвучало за день до Саммита мира, который устраивает Украина.

МИД Украины заявил, что последние заявления владимира путина о готовности москвы к мирным переговорам - очередные манипулятивные попытки россии выдать себя за миротворца.

Зеленский заявил, что "предложение" путина о прекращении огня в Украине является ультиматумом, которому нельзя доверять.