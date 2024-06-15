путіна треба поставити на місце всіма можливими способами – Зеленський

Сьогодні російського диктатора володимира путіна треба поставити на місце всіма можливими способами: посиленням України, потужними санкціями, політичною ізоляцією. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24, передає кореспондент УНН.

Він саме такою радикальною, нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство. Дуже небезпечно. Вважаю, що сьогодні його треба поставити на місце всіма можливостями. Посиленням України – це мало. Потужними санкціями. Його суспільство повинно відчувати ізоляцію, політичну ізоляцію. Політика, санкції, економіка - сказав Зеленський.

Він наголосив, що якщо путіна не зупинити, то він продовжуватиме заробляти гроші на енергоносіях та витрачати їх на зброю.

"Якщо його не зупинити і він буде продовжувати заробляти гроші на енергоносіях, які він до речі не дає на підтримку свого населення, Вони все це витрачають на зброю. Вся ця аналітика є, у всіх розвідок світу все це є. Він витрачає на озброєння. Якщо він хоче закінчити війну, а чому він все витрачає на зброю? Він хоче йти війною далі", - зазначив Зеленський.

Це ультиматум не тільки Україні, а всьому світу: Зеленський про вимогу путіна зняти санкції з рф

Доповнення

російський диктатор володимир путін заявив, що росія нібито готова розпочати переговори про закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус. Окрім того, диктатор закликав зняти санкції з рф. Ця заява прозвучала за день до Саміту світу, який влаштовує Україна.

МЗС України заявило, що останні заяви володимира путіна про готовність москви до мирних переговорів - чергові маніпулятивні спроби росії видати себе за миротворця.

Зеленський заявив, що "пропозиція" путіна про припинення вогню в Україні є ультиматумом, якому не можна довіряти.