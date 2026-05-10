путин заявил, что прекращение огня в Украине стало следствием предупреждений москвы относительно безопасности Киева

российский диктатор владимир путин заявил, что договоренность о трехдневном прекращении огня между россией и Украиной была достигнута после предупреждений москвы о возможных ответных мерах в случае ударов по рф во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время пресс-конференции в москве путин заявил, что российская сторона передала США информацию о необходимости принять меры безопасности для американских дипломатов в Киеве на случай украинских атак во время военного парада в россии.

По словам путина, именно после этих контактов возникла идея о прекращении огня и обмене пленными, которую поддержал президент США Дональд Трамп.

Перемирие, о котором Трамп объявил в пятницу, будет действовать с 9 по 11 мая. Также стороны согласовали обмен тысячей пленных.

Во время выступления путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским "в москве или любом другом месте", но только для подписания мирного соглашения.

Кроме того, российский лидер сообщил о подготовке к встрече с главой Китая Си Цзиньпином. По словам путина, стороны близки к новым договоренностям в газовом и нефтяном секторах.

Практически все ключевые вопросы согласованы – заявил он.

