путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в москве, но назвал условие

глава кремля владимир путин заявил, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским не только в москве, но и в третьей стране, но уже "когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре", сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Господин Фицо мне сказал об этом, сказал о своей встрече, ну как бы особого послания там и не было, там просто я услышал еще раз, что... господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз... Мы никогда не отказывались, я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает, тот, кто хочет встретиться – пусть приезжает в москву – мы встретимся", – сказал путин во время пресс-конференции в кремле.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу", - заявил путин.

путин также заявил, что якобы 5 мая российская сторона передала Украине предложение об обмене и направила в Украину список из 500 человек, но что якобы не было готовности "к этому обмену". При посредничестве президента США Дональда Трампа была достигнута договоренность о перемирии с 9 по 11 мая и обмене пленными 1000 на 1000, но, по словам путина, якобы пока "никаких предложений нам не поступало".

путин также уверял, что парад прошел без военной техники якобы не только из соображений безопасности. Также он заявил, что минобороны рф пока не докладывало о каких-либо "провокациях".