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Financial Times

путин заявил, что надо "разобраться" с предложением не бить по гражданским объектам

Киев • УНН

 • 310 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил о необходимости «разобраться» с предложением не наносить удары по гражданским объектам. Он цинично оправдал такие удары.

путин заявил, что надо "разобраться" с предложением не бить по гражданским объектам

Российский диктатор владимир путин заявил о необходимости якобы "разобраться" с предложением не наносить удары по гражданским объектам, по которым рф постоянно бьет и в результате гибнут гражданские. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться", - сказал путин.

путин при этом цинично указал, что удары по гражданским объектам наносятся, якобы если они используются украинскими военными. Таким образом он решил оправдать удар по Сумам и другим гражданским объектам.

"Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная", - цинично заявил путин, перечисляя несколько ударов рф.

Дополнение

19 апреля Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность продления перемирия, указав, что 30 дней могут дать миру шанс.

Но россия нарушила "пасхальное перемирие", о котором сама же объявила.

россия использовала "перемирие", чтобы подтянуть свои резервы - ЦПД СНБО 21.04.2025, 15:16 • 1792 просмотра

Также, как сообщаело МИД Украины, россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.

Спикер МИД Георгий Тихий сообщал, что Украина активно работает с американцами и иностранными партнерами над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня.

Издание New York Post сообщало, что в Лондоне на неделе есть намерение одобрить решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

Анна Мурашко

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