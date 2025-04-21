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путін заявив, що треба "розібратися" з пропозицією не бити по цивільних об'єктах

Київ • УНН

 • 392 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив про необхідність «розібратися» з пропозицією не завдавати ударів по цивільних об'єктах. Він цинічно виправдав такі удари.

путін заявив, що треба "розібратися" з пропозицією не бити по цивільних об'єктах

російський диктатор володимир путін заявив про необхідність нібито "розібратися" з пропозицією не завдавати ударів по цивільних об'єктах, по яких рф постійно б'є і в результаті гинуть цивільні. Про це УНН повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Деталі

"Що стосується пропозиції не бити по об'єктах цивільної інфраструктури, з цим треба розібратися", - сказав путін.

путін при цьому цинічно вказав, що удари по цивільних об'єктах завдаються, нібито якщо вони використовуються українськими військовими. Таким чином він вирішив виправдати удар по Сумах та інших цивільних об'єктах.

"Це цивільний об'єкт? Цивільний. Але ціль яка? Військова", - цинічно заявив путін, перераховуючи кілька ударів рф.

Доповнення

19 квітня Президент України Володимир Зеленський припустив можливість продовження перемир'я, вказавши, що 30 днів можуть дати миру шанс.

Але росія порушила "великоднє перемир'я", про яке сама ж оголосила.

росія використала "перемир’я", щоб підтягнути свої резерви - ЦПД РНБО 21.04.2025, 15:16 • 1802 перегляди

Також, як повідомляло МЗС України, росія вже понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я.

Речник МЗС Георгій Тихий повідомляв, що Україна активно працює з американцями та іноземними партнерами над розробкою механізмів моніторингу режимів припинення вогню.

Видання New York Post повідомляло, що у Лондоні на тижні є намір схвалити рішення про повне та всеохоплююче припинення вогню.

Анна Мурашко

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