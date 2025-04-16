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Украина работает с США над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Украина сотрудничает с США и другими партнерами для создания механизмов контроля за соблюдением перемирия. рф уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.

Украина работает с США над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня

Украина активно работает с американцами и иностранными партнерами над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы на регулярной основе передаем американцам и другим партнерам все данные о нарушениях россией энергетического перемирия. Они получают эту информацию от нас, фиксируют. У Украины и США общее, я думаю понимание в целом, что нужно именно полное прекращение огня 

- сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что нужны механизмы мониторинга.

Мы активно работаем с американцами и с другими нашими коллегами, иностранными партнерами над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня. Потому что, конечно, будут постоянные нарушения и нужно, чтобы были объективные данные, объективная возможность подтверждать нарушения российской стороной режимов прекращения огня 

- рассказал Тихий.

Дополнение

Тихий сообщал, что россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.

рф более 30 раз нарушила энергетическое перемирие – МИД16.04.25, 15:59 • 1824 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО сообщал, что за 22 дня так называемого "энергетического перемирия" российская армия убила почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период перед его объявлением.

За 22 дня "энергетического перемирия" армия рф убила 72 украинца, среди них 11 детей - ЦПД СНБО 15.04.25, 11:40 • 10329 просмотров

Анна Мурашко

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