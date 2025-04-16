Украина работает с США над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня
Киев • УНН
Украина сотрудничает с США и другими партнерами для создания механизмов контроля за соблюдением перемирия. рф уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.
Украина активно работает с американцами и иностранными партнерами над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Мы на регулярной основе передаем американцам и другим партнерам все данные о нарушениях россией энергетического перемирия. Они получают эту информацию от нас, фиксируют. У Украины и США общее, я думаю понимание в целом, что нужно именно полное прекращение огня
Спикер МИД подчеркнул, что нужны механизмы мониторинга.
Мы активно работаем с американцами и с другими нашими коллегами, иностранными партнерами над разработкой механизмов мониторинга режимов прекращения огня. Потому что, конечно, будут постоянные нарушения и нужно, чтобы были объективные данные, объективная возможность подтверждать нарушения российской стороной режимов прекращения огня
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