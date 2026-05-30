путин ведет безрассудную политику - российские дроны как минимум 28 раз нарушали воздушное пространство Румынии - ISW

российский президент владимир путин ведет безрассудную политику, фактически допуская регулярные нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими дронами. С начала полномасштабного вторжения российские беспилотники как минимум 28 раз залетали в Румынию. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Удар дрона по жилому дому в Галаце

Аналитики напоминают, что в ночь на 29 мая российский дрон Geran-2 попал в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац, что примерно в семи километрах от украинской границы. В результате удара пострадали как минимум двое гражданских.

В Минобороны Румынии сообщили, что российские войска атаковали гражданские и инфраструктурные цели вблизи украинско-румынской границы на Дунае, а один из дронов вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в жилой дом.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что один из российских дронов, который двигался в направлении Румынии, мог изменить траекторию после поражения украинской ПВО над районом Рени Одесской области. При этом он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент лежит на россии.

кремль сознательно рискует безопасностью стран НАТО

В ISW отмечают, что это первый случай с начала полномасштабной войны, когда в результате российского дронового удара пострадали гражданские на территории страны НАТО.

Растущее количество нарушений воздушного пространства НАТО российскими дронами свидетельствует о том, что путин принял безрассудную политику, которая допускает риск захода российских беспилотников в воздушное пространство Альянса как приемлемое последствие ударов по Украине - говорится в отчете.

Аналитики также подчеркивают, что кремль фактически готов мириться даже с риском жертв среди гражданских в странах НАТО.

российские дроны неоднократно фиксировали в Румынии и Польше

В отчете напоминают, что ранее российские дроны и их обломки неоднократно фиксировали в Румынии и Польше. По данным румынского Минобороны, только с февраля 2022 года россия совершила около 50 ударов вблизи украинско-румынской границы, а обломки дронов падали на румынскую территорию как минимум 30 раз.

Реакция кремля и угрозы медведева

Отдельно ISW обращает внимание на реакцию кремля после инцидента в Галаце. Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев фактически пригрозил европейским странам новыми подобными атаками, заявив, что "это не последний раз".

В то же время путин традиционно попытался поставить под сомнение российское происхождение дрона и намекнул, что беспилотник якобы мог быть украинским.

Аналитики ISW считают, что кремль использует подобные инциденты для проверки реакции НАТО и тестирования границ ответа Альянса на российские провокации.

Румыния рассматривает консультации по статье 4 НАТО

В отчете также отмечается, что из-за юридических ограничений румынская ПВО не может действовать таким образом, чтобы ракеты или другие средства поражения заходили в воздушное пространство Украины. Именно это, по словам румынских военных, усложняет перехват российских дронов у границы.

На фоне инцидента Румыния уже начала консультации относительно возможного применения статьи 4 НАТО, которая предусматривает консультации между государствами-членами Альянса в случае угрозы безопасности. Кроме того, Бухарест закрыл российское консульство в Констанце и объявил российского консула persona non grata.

