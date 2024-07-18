российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу кремля, передает УНН.

С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому уровню дружеских отношений россии и Саудовской Аравии, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили ряд вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. "Подчеркнута важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения стабильности на рынке энергоносителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать контакты на разных уровнях.

Справочно

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) была основана по инициативе нефтедобывающих стран - Венесуэлы, Ирака, Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии - в 1960 году. Сейчас она объединяет 13 государств. В расширенный формат ОПЕК+ входят еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе россия.

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года