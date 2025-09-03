путин не продемонстрировал никакого намерения вести переговоры - премьер-министр Дании
Киев • УНН
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что российский диктатор владимир путин не продемонстрировал никакого намерения вести переговоры с Украиной. Она добавила, что глава кремля мог бы остановить войну уже сегодня, если бы захотел, заявила Фредериксен во время совместного с Президентом Владимиром Зеленским брифинга, пишет УНН.
Подробности
Вы продемонстрировали свою готовность вести переговоры с россией. путин в свою очередь не продемонстрировал никакого подобного намерения. Он делает все, чтобы показать, что якобы хочет переговоров, но продолжает кровавую войну в Украине
Премьер-министр добавила, что путин не прекращает боевых действий, имея поддержку Ирана, беларуси, Северной Кореи, а также Китая.
Я не верю, что ему можно доверять. Если бы он хотел – он мог бы остановить эту войну сегодня. Вместо этого он продолжает войну при поддержке Ирана, беларуси, Северной Кореи. Также при поддержке Китая
Дополнение
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Метте Фредериксен и переговоры с лидерами формата NB8.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала основу для дальнейших контактов с участниками коалиции желающих относительно реального наполнения гарантий безопасности для Украины.