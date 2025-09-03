$41.360.01
Ексклюзив
12:08
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 18267 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 15285 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 19357 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 19332 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 21665 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 35773 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 33304 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 88351 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105826 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
путін не продемонстрував жодного наміру вести переговори - прем'єр-міністерка Данії

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Метте Фредеріксен заявила, що Путін не демонструє намірів вести переговори, попри його заяви. Вона додала, що він міг би зупинити війну сьогодні, але продовжує її за підтримки Ірану, білорусі, Північної Кореї та Китаю.

путін не продемонстрував жодного наміру вести переговори - прем'єр-міністерка Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російський диктатор володимир путін не продемонстрував жодного наміру вести перемовини з Україною. Вона додала, що очільник кремля міг би зупинити війну вже сьогодні, якби захотів, заявила Фредеріксен під час спільного з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу, пише УНН.

Деталі

Ви продемонстрували свою готовність вести перемовини з росією. путін в свою чергу не продемонстрував жодного подібного наміру. Він робить усе, щоб показати, що наче хоче переговорів, але продовжує криваву війну в Україні

- зазначила глава уряду Данії.

Прем'єр-міністерка додала, що путін не припиняє бойових дій, маючи підтримку Ірану, білорусі, Північної Кореї, а також Китаю.

Якби він хотів – він міг би зупинити цю війну сьогодні. Натомість він продовжує війну за підтримки Ірану, білорусі, Північної Кореї. Також за підтримки Китаю

- заявила Фредеріксен.

Доповнення

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський прибув до Данії. Він проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен та переговори з лідерами формату NB8.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна узгодила основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України.

