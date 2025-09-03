путін не продемонстрував жодного наміру вести переговори - прем'єр-міністерка Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російський диктатор володимир путін не продемонстрував жодного наміру вести перемовини з Україною. Вона додала, що очільник кремля міг би зупинити війну вже сьогодні, якби захотів, заявила Фредеріксен під час спільного з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу, пише УНН.

Ви продемонстрували свою готовність вести перемовини з росією. путін в свою чергу не продемонстрував жодного подібного наміру. Він робить усе, щоб показати, що наче хоче переговорів, але продовжує криваву війну в Україні

Прем'єр-міністерка додала, що путін не припиняє бойових дій, маючи підтримку Ірану, білорусі, Північної Кореї, а також Китаю.

Я не вірю, що йому можна довіряти. Якби він хотів – він міг би зупинити цю війну сьогодні. Натомість він продовжує війну за підтримки Ірану, білорусі, Північної Кореї. Також за підтримки Китаю