путін не продемонстрував жодного наміру вести переговори - прем'єр-міністерка Данії
Київ • УНН
Метте Фредеріксен заявила, що Путін не демонструє намірів вести переговори, попри його заяви. Вона додала, що він міг би зупинити війну сьогодні, але продовжує її за підтримки Ірану, білорусі, Північної Кореї та Китаю.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російський диктатор володимир путін не продемонстрував жодного наміру вести перемовини з Україною. Вона додала, що очільник кремля міг би зупинити війну вже сьогодні, якби захотів, заявила Фредеріксен під час спільного з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу, пише УНН.
Деталі
Ви продемонстрували свою готовність вести перемовини з росією. путін в свою чергу не продемонстрував жодного подібного наміру. Він робить усе, щоб показати, що наче хоче переговорів, але продовжує криваву війну в Україні
Прем'єр-міністерка додала, що путін не припиняє бойових дій, маючи підтримку Ірану, білорусі, Північної Кореї, а також Китаю.
Я не вірю, що йому можна довіряти. Якби він хотів – він міг би зупинити цю війну сьогодні. Натомість він продовжує війну за підтримки Ірану, білорусі, Північної Кореї. Також за підтримки Китаю
Доповнення
Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський прибув до Данії. Він проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен та переговори з лідерами формату NB8.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна узгодила основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України.