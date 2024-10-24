путин делает ставку на то, что северокорейские войска отобьют курщину - FT

В кремле могут рассчитывать на то, что северокорейские войска отобьют курщину, пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Сотни северокорейских солдат были сняты на военных базах на Дальнем Востоке россии, где они тренируются перед тем, что Киев и его западные союзники называют развертыванием для участия в войне владимира путина против Украины, пишет издание.

"Замаскированные под бурятов и якутов, этнические меньшинства из Сибири, которые составляют непропорционально большую долю сил москвы, северокорейские войска являются частью 12-тысячной группировки, отправленной, чтобы помочь россии отбить курскую область, которая частично удерживается Украиной с августа, согласно видеоматериалам, опубликованным южнокорейской разведкой", - сообщает издание.

По словам украинских аналитиков, "эта сила, вероятно, слишком мала, чтобы переломить ход войны, поскольку россии нужно будет удвоить свой 50-тысячный контингент на курщине, чтобы вытеснить украинские войска, и провести новую волну мобилизации, чтобы достичь больших успехов вдоль украинской линии фронта".

Но, как считает старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джек Уотлинг, "способность Северной Кореи помочь компенсировать россии численность может создать Украине больше проблем".

Как отмечается, контингент знаменует собой первое развертывание иностранной армии в войне с тех пор, как глава кремля приказал начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, хотя москва также обратилась к союзникам, включая Северную Корею и Иран, за оружием.

Напомним

Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.