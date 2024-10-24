путін робить ставку на те, що північнокорейські війська відіб'ють курщину - FT
Київ • УНН
Сотні північнокорейських солдатів тренуються на Далекому Сході hосії перед можливим розгортанням в Україні. Контингент у 12 тисяч військових може бути відправлений для допомоги hосії у відбитті Курської області.
У кремлі можуть розраховувати на те, що північнокорейські війська відіб'ють курщину, пише Financial Times, передає УНН.
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Сотні північнокорейських солдатів було знято на військових базах на Далекому Сході росії, де вони тренуються перед тим, що Київ та його західні союзники називають розгортанням для участі у війні володимира путіна проти України, пише видання.
"Замасковані під бурятів і якутів, етнічні меншини з Сибіру, які становлять непропорційно велику частку сил москви, північнокорейські війська є частиною 12-тисячного угруповання, відправленого, щоб допомогти росії відбити Курську область, яка частково утримується Україною з серпня, згідно з відеоматеріалами, опублікованими південнокорейською розвідкою", - повідомляє видання.
За словами українських аналітиків, "ця сила, ймовірно, надто мала, щоб переламати хід війни, оскільки росії потрібно буде подвоїти свій 50-тисячний контингент на курщині, щоб витіснити українські війська, та провести нову хвилю мобілізації, щоб досягти великих успіхів уздовж української лінії фронту".
Але, як вважає старший науковий співробітник із наземних війн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Джек Вотлінг, "здатність Північної Кореї допомогти компенсувати росії чисельність може створити Україні більше проблем".
Як зазначається, контингент знаменує собою перше розгортання іноземної армії у війні з того часу, як глава кремля наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, хоча москва також звернулася до союзників, включаючи Північну Корею та Іран, за зброєю.
Нагадаємо
Президент України повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі.