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путін робить ставку на те, що північнокорейські війська відіб'ють курщину - FT

Київ • УНН

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Сотні північнокорейських солдатів тренуються на Далекому Сході hосії перед можливим розгортанням в Україні. Контингент у 12 тисяч військових може бути відправлений для допомоги hосії у відбитті Курської області.

путін робить ставку на те, що північнокорейські війська відіб'ють курщину - FT

У кремлі можуть розраховувати на те, що північнокорейські війська відіб'ють курщину, пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

Сотні північнокорейських солдатів було знято на військових базах на Далекому Сході росії, де вони тренуються перед тим, що Київ та його західні союзники називають розгортанням для участі у війні володимира путіна проти України, пише видання.

"Замасковані під бурятів і якутів, етнічні меншини з Сибіру, ​​які становлять непропорційно велику частку сил москви, північнокорейські війська є частиною 12-тисячного угруповання, відправленого, щоб допомогти росії відбити Курську область, яка частково утримується Україною з серпня, згідно з відеоматеріалами, опублікованими південнокорейською розвідкою", - повідомляє видання.

За словами українських аналітиків, "ця сила, ймовірно, надто мала, щоб переламати хід війни, оскільки росії потрібно буде подвоїти свій 50-тисячний контингент на курщині, щоб витіснити українські війська, та провести нову хвилю мобілізації, щоб досягти великих успіхів уздовж української лінії фронту".

Але, як вважає старший науковий співробітник із наземних війн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Джек Вотлінг, "здатність Північної Кореї допомогти компенсувати росії чисельність може створити Україні більше проблем".

Як зазначається, контингент знаменує собою перше розгортання іноземної армії у війні з того часу, як глава кремля наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, хоча москва також звернулася до союзників, включаючи Північну Корею та Іран, за зброєю.

Нагадаємо

Президент України повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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