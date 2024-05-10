путин будет идти к полному разрушению и оккупации Украины, а потом российские ракеты будут лететь в Европу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейцам, которые колеблются относительно предоставления помощи Украине, отметив, что путин будет идти к полному разрушению и оккупации Украины, а после этого российские ракеты будут лететь на территорию соседних стран. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает УНН.

Детали

До 2014 года, когда началась первая оккупация российскими войсками наших украинских территорий, Крыма и часть Донбасса, то скепсиса было очень много. Помогать Украине, или не помогать Украине. Мало кто обращал внимание. И до 14 года часть украинцев, особенно на востоке нашей, всегда говорили, что надо находить возможности как дружески жить с соседями-россиянами (...) А потом, особенно, когда были захвачены их дома, когда началось полномасштабное вторжение, гибли прежде всего их дети, потому что, когда было наступление - восток разрушался полностью, оккупация, массированные расстрелы, изнасилования, и очень много страшного (...). ...) и тогда большая часть наших людей, которые до этого думали как нам построить дружеские отношения, - они не хотят слышать ни о каких отношениях, они хотят справедливости, они хотят мести - сказал Зеленский.

Он добавил, что такой скепсис иногда существует, пока не пришла война к тем, кто его выражает в Европе.

Я желаю людям Словакии, тем, кто живет еще в этом скепсисе относительно планов Путина: чтобы они никогда не увидели из того, что увидели украинцы, чтобы война не пришла на их территорию. Если не помогать Украине, то мы будем слабее. путин будет идти к полному разрушению нашего государства. Полная оккупация нашего государства - это говорит о том, что он будет на границах и ваших государств. Сейчас я хочу, чтобы обратили внимание на границы между Россией и Украиной. Прилетают ли ракеты на нашу территорию с территории России? Да. Потому что это война. Война больше не имеет расстояния до этих технологий. И если россия будет на границе с вами, хотят этого ваши люди, не хотят - ракеты будут прилетать - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал об очередной российской попытке расширить наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также о потребности Украины в вооруженной поддержке партнеров, чтобы сорвать попытки России, указав, что не все партнеры оперативно выполняют договоренности.