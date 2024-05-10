путін буде йти до повної руйнації та окупації України, а потім російські ракети летітимуть в Європу - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо Україні не допомогти, путін перейде до повного знищення та окупації нашої країни, після чого російські ракети націляться на сусідні країни.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейців, які вагаються щодо надання допомоги Україні, зазначивши, що путін буде йти до повної руйнації та окупації України, а після цього російські ракети будуть летіти на територію сусідніх країн. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає УНН.
Деталі
До 2014 року, коли почалася перша окупація російськими військами наших українських територій, Криму і частину Донбасу, то скепсису було дуже багато. Допомагати Україні, або не допомагати Україні. Мало хто звертав увагу. І до 14 року частина українців, особливо на сході нашої, завжди казали, що треба знаходити можливості як дружньо жити з сусідами-росіянами (...) А потім, особливо, коли були захоплені їхні домівки, коли почалось повномасштабне вторгнення, гинули передусім їх діти, тому що, коли був наступ - схід руйнувався повністю, окупація, масовані розстріли, ґвалтування, і дуже багато страшного (...) і тоді велика частина наших людей, які до цього думали як нам побудувати дружні відносини, - вони не хочуть чути ні про які відносини, вони хочуть справедливості, вони хочуть помсти
Він додав, що такий скепсис іноді існує, поки не прийшла війна до тих, хто його висловлює в Європі.
Я бажаю людям Словаччини, тим, хто живе ще у цьому скепсисі щодо планів Путіна: щоб вони ніколи не побачили з того, що побачили українці, щоб війна не прийшла на їх територію. Якщо не допомагати Україні, то ми будемо слабкішими. путін буде йти до повної руйнації нашої держави. Повна окупація нашої держави - це говорить про те, що він буде на кордонах і ваших держав. Зараз я хочу, щоби звернули увагу на кордони між росією й Україною. Чи прилітають ракети на нашу територію з території росії? Так. Тому що це війна. Війна більше не має відстані до цих технологій. І якщо росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, не хочуть - ракети будуть прилітати
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський поінформував про чергову російську спробу розширити наступальні дії в Донецькій та Харківській областях, а також про потребу України у збройній підтримці партнерів, щоб зірвати намагання росії, вказавши, що не всі партнери оперативно виконують домовленості.