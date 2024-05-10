путін буде йти до повної руйнації та окупації України, а потім російські ракети летітимуть в Європу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейців, які вагаються щодо надання допомоги Україні, зазначивши, що путін буде йти до повної руйнації та окупації України, а після цього російські ракети будуть летіти на територію сусідніх країн. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає УНН.

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До 2014 року, коли почалася перша окупація російськими військами наших українських територій, Криму і частину Донбасу, то скепсису було дуже багато. Допомагати Україні, або не допомагати Україні. Мало хто звертав увагу. І до 14 року частина українців, особливо на сході нашої, завжди казали, що треба знаходити можливості як дружньо жити з сусідами-росіянами (...) А потім, особливо, коли були захоплені їхні домівки, коли почалось повномасштабне вторгнення, гинули передусім їх діти, тому що, коли був наступ - схід руйнувався повністю, окупація, масовані розстріли, ґвалтування, і дуже багато страшного (...) і тоді велика частина наших людей, які до цього думали як нам побудувати дружні відносини, - вони не хочуть чути ні про які відносини, вони хочуть справедливості, вони хочуть помсти

Він додав, що такий скепсис іноді існує, поки не прийшла війна до тих, хто його висловлює в Європі.

Я бажаю людям Словаччини, тим, хто живе ще у цьому скепсисі щодо планів Путіна: щоб вони ніколи не побачили з того, що побачили українці, щоб війна не прийшла на їх територію. Якщо не допомагати Україні, то ми будемо слабкішими. путін буде йти до повної руйнації нашої держави. Повна окупація нашої держави - це говорить про те, що він буде на кордонах і ваших держав. Зараз я хочу, щоби звернули увагу на кордони між росією й Україною. Чи прилітають ракети на нашу територію з території росії? Так. Тому що це війна. Війна більше не має відстані до цих технологій. І якщо росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, не хочуть - ракети будуть прилітати