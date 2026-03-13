Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией приостановил работу - Госпогранслужба

В пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией временно приостановлены пропускные операции из-за отсутствия электроснабжения, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сейчас в пункте пропуска ("Тиса" - ред.) отсутствует электроснабжение. Следовательно, оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется. Принимаются меры по восстановлению электроснабжения. - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе призвали учесть эту информацию при планировании поездки за границу.

Новый пункт пропуска на границе с Румынией должен заработать с лета - Минразвития