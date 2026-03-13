Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною призупинив роботу - Держприкордонслужба

У пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинено пропускні операції через відсутнє електропостачання, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Наразі у пункті пропуску ("Тиса" - ред.) відсутнє електропостачання. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі закликали врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон.

