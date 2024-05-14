Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ

Новые условия снижения предельной цены и усиление аудита поставщиков - "Государственный оператор тыла" объявил тендеры по поставке продуктов питания для ВСУ на второе полугодие общей стоимостью почти 22,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДОТ.

Детали

Отмечается, что закупки будут происходить комплектами по обновленному каталогу продуктов питания. Как и раньше, отдельно будет закупаться вода и хлеб. Соответствующие тендеры будут объявлены на следующей неделе.

Также в ГОТ заявили, что в рамках противодействия демпингу показатель уменьшения предельной цены теперь не будет превышать 40%. Ранее он мог достигать 50-70%.

Перед заказом продукции у поставщика чтобы узнать о готовности выполнить заказ ГОТ будет проверять склады, транспорт, наличие квалифицированного персонала.

Что касается самих тендеров, то процедуры закупки продуктов отныне разделены на три категории по объемам (большие, средние и малые) и лоты. В рамках каждой процедуры есть ограничения по количеству лотов "в одни руки".

В системе Prozorro уже размещены три объявления о закупках общей стоимостью почти 22,5 миллиарда гривен.

"Мы проанализировали закупочные процедуры на питание во втором квартале и внесли ряд важных изменений. Все они направлены на обеспечение непрерывности поставок и будут способствовать лучшему качеству питания военных. Эти нововведения, в частности, были проработаны с рынком во время консультаций, предшествующих объявлению закупок. В целом, обратная связь от рынка была положительной, все критические моменты были учтены. [Поэтому ожидаем активную конкуренцию во время аукциона", - сообщила директор по управлению закупками ГОТ Виктория Виноградова.

Дополнительно

Гендиректор ГОТ Арсен Жумадилов ранее рассказал, что ситуация с питанием в ВСУ стабилизирована. Там, где еще есть перебои, проблемы оперативно решаются.

"По состоянию на сегодня ситуация стабилизирована. Мы отрабатываем каждый конкретный кейс, и где есть еще некоторые незначительные перебои с питанием. Мы имеем уже вдвое больше поставщиков между которыми распределены наши регионы с тем. С тем, чтобы ни один поставщик не взял на себя много, с тем, чтобы не сложилось той ситуации, которая сложилась в начале апреля с отдельными поставщиками", - отметил гендиректор ГОТ.

На некоторых бывших поставщиков продуктов питания есть заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ - Жумадилов