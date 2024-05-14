Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ
В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области
Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана
Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики
Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ
ДОТ объявил тендеры по поставке продуктов питания для ВСУ на второе полугодие общей стоимостью почти 22,5 миллиарда гривен.
В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области
Украинские разведчики в Харьковской области эффективно уничтожают российскую военную технику и личный состав, используя беспилотники.
Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана
Sony назначила Хермена Хюльста и Хидеаки Нишино возглавить подразделение PlayStation, разделив ответственность за платформы и игровой бизнес.
Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов
Наступление россии в Харьковской области является информационной операцией, направленной на создание хаоса и паники, чтобы заставить украинские группировки выйти из восточных областей и дестабилизировать ситуацию внутри Украины.
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути и будет иметь реальное влияние на борьбу с российской агрессией.
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном
Президент Зеленский планирует обсудить с госсекретарем США Блинкеном важнейшие вопросы, в частности ускорение предоставления пакета военной помощи, усиление противовоздушной обороны вместе с "Петриотами" для Харьковщины", гарантии безопасности и получения широкой международной поддержки для проведения Саммита мира.
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен
Отель "Украина", четырехзвездочный отель в центре Киева с 14 этажами, рестораном, банкетными залами и паркингом, будет продан по цене не менее 1,048 миллиарда гривен, определенной Фондом государственного имущества.
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб
Украинские войска продолжают обороняться от российских атак на нескольких фронтах в Донецкой и Харьковской областях, отражая многочисленные атаки и нанося врагу потери.
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонном секторе, включая создание совместных оборонных предприятий, закупку артиллерийских боеприпасов и пороха, а также предоставление Аргентиной помощи Украине в восстановлении инфраструктуры.
Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области
Глава ГУР указал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области.