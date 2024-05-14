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Протидія демпінгу та аудит постачальників: в ДОТ розповіли, на яких умовах оголосили нові тендери з постачання харчування для ЗСУ

Протидія демпінгу та аудит постачальників: в ДОТ розповіли, на яких умовах оголосили нові тендери з постачання харчування для ЗСУ

Київ • УНН

 • 77489 перегляди

ДОТ оголосив тендери з постачання продуктів харчування для ЗСУ на друге півріччя загальною вартістю майже 22,5 мільярди гривень.

Нові умови зниження граничної ціни та посилення аудиту постачальників – "Державний оператор тилу" оголосив тендери з постачання продуктів харчування для ЗСУ на друге півріччя загальною вартістю майже 22,5 мільярди гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДОТ.

Деталі

Зазначається, що закупівлі відбуватимуться комплектами за оновленим каталогом продуктів харчування. Як і раніше, окремо буде закуповуватися вода та хліб. Відповідні  тендери будуть оголошені наступного тижня.  

Також в ДОТ заявили, що у рамках протидії демпінгу показник зменшення граничної ціни тепер не буде перевищувати 40%. Раніше він міг сягати 50-70%. 

Перед замовленням продукції в постачальника аби дізнатися про готовність виконати замовлення ДОТ перевірятиме склади, транспорт, наявність кваліфікованого персоналу. 

Щодо самих тендерів, то процедури закупівлі харчів відтепер поділені на три категорії за обсягами (великі, середні та малі) та лоти. У межах кожної процедури є обмеження щодо кількості лотів "в одні руки".

У системі Prozorro вже розміщенні три оголошення про закупівлі загальною вартістю майже 22,5 мільярди гривень.  

"Ми проаналізували закупівельні процедури на харчування в другому кварталі та внесли ряд важливих змін. Усі вони спрямовані на забезпечення безперервності постачання та сприятимуть кращій якості харчування військових. Ці нововведення, зокрема, були опрацьовані з ринком під час консультацій, які передують оголошенню закупівель. У цілому, зворотний зв’язок від ринку був позитивний, усі критичні моменти були враховані.  Тому очікуємо на активну конкуренцію під час аукціону", - повідомила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Додатково

Гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов раніше розповів, що ситуація із харчуванням в ЗСУ стабілізована. Там, де ще є перебої, проблеми оперативно вирішуються. 

"Станом на сьогодні ситуація стабілізована. Ми відпрацьовуємо кожний конкретний кейс, та де є ще деякі незначні перебої із харчуванням. Ми маємо уже вдвічі більше постачальників між якими розподілені наші регіони з тим. З тим, щоб жоден постачальник не взяв на себе забагато, з тим, щоб не склалося тієї ситуації, яка склалася на початку квітня із окремими постачальниками", - зазначив гендиректор ДОТ. 

На деяких колишніх постачальників продуктів харчування є заява у правоохоронні органи щодо перешкоджання діяльності ЗСУ – Жумаділов08.05.24, 13:59 • 23144 перегляди

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