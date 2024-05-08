На деяких колишніх постачальників продуктів харчування є заява у правоохоронні органи щодо перешкоджання діяльності ЗСУ – Жумаділов

Фірми, які раніше доставляли продукти для української армії, намагалися штучно перешкоджати новим постачальникам. Такі факти зафіксовані, є відповідна заява до правоохоронних органів щодо перешкоджання діяльності ЗСУ. Про це в ефірі національного телемарафону розповів гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, пише УНН.

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За словами Жумаділова, варто визнати, що деякі нові постачальники не розрахували свої сили та можливості своїх контрагентів щодо закупівлі продуктів, підготовки складів, організації транспортних послуг.

Неправильно була налаштована система по обробці заявок, побудові логістичних маршрутів.

Але при цьому були зафіксовані факти штучного перешкоджання з боку колишніх постачальників продуктів харчування для української армії.

"Ще одна причина – це ті обставини, в яких вони (нові постачальники – ред.) опинилися з ініціативи деяких недоброчесних учасників ринку, які вирішили показати, що без них харчування для ЗСУ є неможливим. Були зафіксовані факти штучного перешкоджання, щоби ті постачальники, які були нами законтрактовані, не змогли належно закупити товари, транспортні послуги тощо. Нами була підготовлена відповідна реакція – заява у правоохоронні органи щодо перешкоджання діяльності ЗСУ.

У будь-якому випадку ми мали виконання не в повному обсязі договірних зобов’язань. Станом на сьогодні ми працюємо зі спроможними постачальниками, які здатні виконати свої зобов’язання у повному обсязі", - зазначив гендиректор ДОТ.

Додав, що з постачальників, які не виконали контрактні зобов’язання будуть стягнені пеня та штрафи. Також проти них будуть застосовані оперативно-господарські санкції, з метою недопущення цих компаній до тендерів ДОТ у майбутньому.

Щоб не допустити перебоїв із харчуванням у майбутньому, в ДОТ нині допрацьовують автоматизацію та цифровізацію усіх процесів.

"Якщо по аналітичних модулях ми будемо бачити, що йде падіння відсотку виконання по своєчасності, по асортименту по якості, то будемо реагувати превентивно. Якщо будемо бачити, що у компанії немає можливості виконати зобов’язання, ми швидко ухвалюємо рішення щодо переключення тієї чи іншої військової частини або регіону на обслуговування іншого постачальника", - пояснив Жумаділов.

Додатково

Гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов раніше заявляв, що заміною декількох постачальників, які не впоралися із доставкою продуктів до військових частин, ситуацію із харчуванням в ЗСУ вдалося стабілізувати.

Якщо до військової частини привезли неякісні продукти харчування, начпрод має скласти акт, і постачальник отримає штраф - ДОТ