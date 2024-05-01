Жумаділов: заміною постачальників, які не виконали взяті на себе зобов’язання, ми стабілізували ситуацію із харчуванням в ЗСУ

В ДОТ визнали, що деякі постачальники продуктів харчування для ЗСУ не виконали взятих на себе контрактних зобов’язань. Завдяки їх оперативній заміні на інші компанії ситуацію із харчуванням українських військовослужбовців вдалося стабілізувати. Про те, яка зараз ситуація із доставкою продуктів до військових частин, в ефірі національного телемарафону розповів гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, пише УНН.

За його словами, дійсно не вдалося уникнути перебоїв із доставкою продуктів харчування до деяких військових частин.

"У нас дійсно були постачальники, які не впоралися з тими обов’язками, на виконання яких вони підписали із нами контракти. По цих постачальниках були ухвалені рішення, що замовлення на них припинені, і відповідно були законтрактовані інші постачальники, які включилися у те, щоб закрити питання по харчуванню. На жаль, не вдалося уникнути перебоїв із постачанням по окремих військових частинах. Такі перебої щоразу відбуваються, коли міняються постачальники, коли починається новий період харчування. Мені прикро, я хотів би перепросити в тих, хто на собі це відчув. Ми максимально вживали заходи для того, щоб всі військові були із належним харчуванням, - зазначив Жумаділов.

Додав, що наразі ситуація стабілізована. Та, де ще є перебої із харчуванням, проблеми оперативно вирішуються.

"Станом на сьогодні ситуація стабілізована. Ми відпрацьовуємо кожний конкретний кейс, та де є ще деякі незначні перебої із харчуванням. Ми маємо уже вдвічі більше постачальників між якими розподілені наші регіони з тим. З тим, щоб жоден постачальник не взяв на себе забагато, з тим, щоб не склалося тієї ситуації, яка склалася на початку квітня із окремими постачальниками", - підсумував гендиректор ДОТ.

Додатково

Наприкінці березня розпочалося постачання продуктів для ЗСУ за першими контрактами, які були укладені "Державним оператором тилу" – за перший тиждень до військових частин по всій Україні попрямували 300 вантажівок.

У квітні ДОТ відмовився від послуг компаній "Черкаський м’ясокомбінат" та "Твій хліб" через незадовільне виконання ними взяти на себе зобов’язань із доставки продуктів до військових частин. Замість них, були підписані контракти з іншими постачальниками.

В ДОТ нагадали, що у разі завезення постачальником неякісної продукції, військова частина не приймає поставку і складає акт рекламації. Акти надсилаються ДОТ. Відповідно до актів, якщо скарга є обґрунтована - на постачальника накладаються штрафні санкції.

Серед штрафних санкцій, зокрема, передбачено штраф у розмірі 20% вартості неякісної продукції та обов’язок заміни такої продукції протягом 24 годин.

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