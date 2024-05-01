Жумадилов: заменой поставщиков, которые не выполнили взятые на себя обязательства, мы стабилизировали ситуацию с питанием в ВСУ

В ГОТ признали, что некоторые поставщики продуктов питания для ВСУ не выполнили взятых на себя контрактных обязательств. Благодаря их оперативной замене на другие компании ситуацию с питанием украинских военнослужащих удалось стабилизировать. О том, какая сейчас ситуация с доставкой продуктов в воинские части, в эфире национального телемарафона рассказал гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, пишет УНН.

По его словам, действительно не удалось избежать перебоев с доставкой продуктов питания в некоторые воинские части.

"У нас действительно были поставщики, которые не справились с теми обязанностями, на выполнение которых они подписали с нами контракты. По этим поставщикам были приняты решения, что заказы на них прекращены, и соответственно были законтрактованы другие поставщики, которые включились в то, чтобы закрыть вопрос по питанию. К сожалению, не удалось избежать перебоев с поставками по отдельным воинским частям. Такие перебои каждый раз происходят, когда меняются поставщики, когда начинается новый период питания. Мне жаль, я хотел бы извиниться перед теми, кто на себе это почувствовал. Мы максимально принимали меры для того, чтобы все военные были с надлежащим питанием, - отметил Жумадилов.

Добавил, что сейчас ситуация стабилизирована. И, где еще есть перебои с питанием, проблемы оперативно решаются.

"По состоянию на сегодня ситуация стабилизирована. Мы отрабатываем каждый конкретный кейс, и где есть еще некоторые незначительные перебои с питанием. Мы имеем уже вдвое больше поставщиков между которыми распределены наши регионы с тем. С тем, чтобы ни один поставщик не взял на себя много, с тем, чтобы не сложилось той ситуации, которая сложилась в начале апреля с отдельными поставщиками", - подытожил гендиректор ГОТ.

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В конце марта начались поставки продуктов для ВСУ по первым контрактам, которые были заключены "Государственным оператором тыла" - за первую неделю в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

В апреле ГОТ отказался от услуг компаний "Черкасский мясокомбинат" и "Твой хлеб" из-за неудовлетворительного выполнения ими взятых на себя обязательств по доставке продуктов в воинские части. Вместо них, были подписаны контракты с другими поставщиками.

В ДОТ напомнили, что в случае завоза поставщиком некачественной продукции, воинская часть не принимает поставку и составляет акт рекламации. Акты направляются ГОТ. Согласно актам, если жалоба является обоснованной - на поставщика накладываются штрафные санкции.

Среди штрафных санкций, в частности, предусмотрен штраф в размере 20% стоимости некачественной продукции и обязанность замены такой продукции в течение 24 часов.

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