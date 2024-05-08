На некоторых бывших поставщиков продуктов питания есть заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ - Жумадилов

Фирмы, которые ранее доставляли продукты для украинской армии, пытались искусственно препятствовать новым поставщикам. Такие факты зафиксированы, есть соответствующее заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, пишет УНН.

Детали

По словам Жумадилова, стоит признать, что некоторые новые поставщики не рассчитали свои силы и возможности своих контрагентов по закупке продуктов, подготовке складов, организации транспортных услуг.

Неправильно была настроена система по обработке заявок, построению логистических маршрутов.

Но при этом были зафиксированы факты искусственного препятствования со стороны бывших поставщиков продуктов питания для украинской армии.

"Еще одна причина - это те обстоятельства, в которых они (новые поставщики - ред.) оказались по инициативе некоторых недобросовестных участников рынка, которые решили показать, что без них питание для ВСУ невозможно. Были зафиксированы факты искусственного препятствования, чтобы те поставщики, которые были нами законтрактованы, не смогли должным образом закупить товары, транспортные услуги и тому подобное. Нами была подготовлена соответствующая реакция - заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ.

В любом случае мы имели выполнение не в полном объеме договорных обязательств. На сегодня мы работаем с состоятельными поставщиками, которые способны выполнить свои обязательства в полном объеме", - отметил гендиректор ГОТ.

Добавил, что с поставщиков, которые не выполнили контрактные обязательства будут взысканы пеня и штрафы. Также против них будут применены оперативно-хозяйственные санкции, с целью недопущения этих компаний к тендерам ДОТ в будущем.

Чтобы не допустить перебоев с питанием в будущем, в ГОТ сейчас дорабатывают автоматизацию и цифровизацию всех процессов.

"Если по аналитическим модулям мы будем видеть, что идет падение процента выполнения по своевременности, по ассортименту, по качеству, то будем реагировать превентивно. Если будем видеть, что у компании нет возможности выполнить обязательства, мы быстро принимаем решение по переключению той или иной воинской части или региона на обслуживание другого поставщика", - пояснил Жумадилов.

Дополнительно

Гендиректор ГОТ Арсен Жумадилов ранее заявлял, что заменой нескольких поставщиков, которые не справились с доставкой продуктов в воинские части, ситуацию с питанием в ВСУ удалось стабилизировать.

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ