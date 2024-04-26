Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в Вооруженные силы Украины, происходит на всех этапах. Если же в воинскую часть попала некачественная продукция, то начальник продовольственной службы должен составить соответствующий акт. В таком случае есть возможность привлечь недобросовестного поставщика к ответственности.

Об особенностях контроля качества продуктов питания, проверки производителей и поставщиков, и какую роль в этих процессах играет "Государственный оператор тыла" в эксклюзивном комментарии УНН рассказали в пресс-службе ГОТ.

Детали

В частности, в ГОТ отметили, что до проведения торгов проверяется соответствие участника квалификационным требованиям.

"Проверка поставщиков на соответствие квалификационным требованиям (наличие материально-технической базы, наличие финансовой состоятельности, наличие работников, имеющих необходимые знания и опыт), техническим, качественным и другим требованиям к предмету закупки, а также соответствие участников требованиям комплаенс проверяется на этапе оценки предложения, поданного к участию в тендере. Кроме того, команда ГОТ может осуществлять выездные проверки (аудиты) потенциальных поставщиков.

Перед заключением договоров на поставку продуктов питания на II квартал 2024 года команда Государственного оператора тыла проводила ознакомительные визиты на складские помещения и производственные мощности потенциальных поставщиков. Проверялись условия хранения продукции, соблюдение стандартов на производствах.

На стадии закупки проверяется квалификация и опыт участника. Требования к качеству продуктов питания определяются Описаниями к продуктам и каждый участник подтверждает возможность поставки продуктов соответствующего качества", - объяснили процедуру в ГОТ.

Что касается особенностей проверок отдельных видов продуктов питания, то, в частности, в течение 30 дней с момента подписания договора проверяется качество консервов, которые должны попасть на стол к военным. По отдельной процедуре осуществляется аудит производителей, которые напрямую поставляют продукты для ВСУ.

"Центральным управлением контроля качества Минобороны проводятся отдельные проверки качества консервированной продукции. Представители Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины отбирают образцы продукции и отправляют их на проверку в лабораторию по физико-химическим, микробиологическим, радиологическим химико-токсикологическим показателям в частности. Такая проверка должна происходить в течение первых 30 суток после подписания договора. Продукция может быть поставлена военным только после положительных результатов исследования.

В закупках напрямую у производителя происходят аудиты на производственных мощностях и складских помещениях после подписания договора.

В частности, ГОТ провел аудиты поставщиков воды, во время которых акцент делался на контроле сырья и материалов, контроле безопасности упаковочных материалов, наличии стандартных санитарных практик, инструкций, графиков санитарной обработки помещений и т.д.

Также ГОТ посетит с аудитами в мае производственные мощности и складские помещения поставщиков хлеба. Проверка будет происходить по чек-листу, в котором, в частности, такие требования: вода, используемая в качестве ингредиента в производственном процессе, или для уборки, должна быть питьевой, есть контроль аллергенов при хранении пищевых продуктов в складских помещениях и т.д.", - рассказали в ГОТ.

Из-за невыполнения контракта ГОТ полностью отказался от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ

Отметили, что на данном этапе настраивается механизм обмена данными с поставщиками, с помощью которого точно можно будет сопоставить заявку от воинских частей и то, какие на самом деле продукты доставили военным.

Также в ГОТ рассказали о причинах отказа начпродов принимать продукты, которые к ним привезли.

"Нами были зафиксированы как субъективные, так и объективные причины непринятия товаров.

К субъективным относятся, например, отказ принимать товар второго апреля, потому что заказали его на пятое число, или же отказ принять товар из-за размера паллеты, на которой он лежал.

Чтобы не было объективных причин. Акты рекламации о некачественной продукции от начальников продовольственных служб воинских частей поступали "Государственному оператору тыла". Если военным привезли некачественную продукцию - воинская часть не принимает поставку и составляет акт рекламации. Акты направляются ДОТ. Согласно актам, если жалоба является обоснованной - на поставщика накладываются штрафные санкции.

Среди штрафных санкций, в частности, предусмотрен штраф в размере 20% стоимости некачественной продукции и обязанность замены такой продукции в течение 24 часов", - подытожили в ГОТ.

Заверили, что разработали механизмы обратной связи с военнослужащими, чтобы получать от них оперативную информацию о возможных поставках некачественных продуктов питания.

ГОТ учитывает результаты проверок качества продуктов, которые поставщики привозят в воинские части - Минобороны