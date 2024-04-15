ГОТ учитывает результаты проверок качества продуктов, которые поставщики привозят в воинские части - Минобороны

"Государственный оператор тыла" при планировании своей деятельности учитывает результаты незапланированных проверок качества продуктов питания, которые доставляют в воинские части ВСУ. Об этом в интервью АрмияInform рассказал заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко, пишет УНН.

Детали

По его словам, необходимо улучшать систему питания украинских военных.

"Наши военные должны забыть о любых проблемах с питанием. Поэтому такие незапланированные проверки будут проходить и в дальнейшем. Мы работаем над улучшением питания.

У нас работают инспекторы из Центрального управления контроля качества. Они систематически осуществляют проверки в ОСУО и воинских частях.

Мы предоставляем информацию по таким проверкам Государственному оператору тыла, а они соответственно, когда проводят закупки, учитывают информацию, которую мы предоставили, о деятельности компании: справилась ли она со своими обязанностями, вовремя ли поставляла продукты, были ли они качественными.

Наша цель это непрерывное и качественное питание для наших защитниц и защитников", - рассказал Половенко.

Добавил, что при изменении системы питания необходимо учитывать и опыт НАТО, и украинские особенности.

"Мы комбинируем лучший опыт как стран НАТО, так и анализируем опыт наших реалий. Сейчас в каталоге 409 наименований продуктов, но стоит учесть, что не все продукты используются.

Например, в каталоге у нас есть картофель свежий, картофель свежий ранний, картофель поздний, картофель фри замороженный. Фактически это один и тот же продукт. Чтобы избежать такого дублирования, мы пересмотрели каталог.

Согласно моему опыту, когда начальники продовольственных служб составляют меню на неделю, то используют около 200 наименований продуктов. Кроме этого, мы планируем некоторые изменения в приказ № 140. Они помогут нам целесообразнее распределять бюджетные средства", - отметил заместитель министра обороны.

Напомним

В конце марта начались поставки продуктов для ВСУ по первым контрактам, которые были заключены "Государственным оператором тыла" - за первую неделю в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

Впоследствии ГОТ отказался от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ по новым контрактам из-за неудовлетворительного выполнения взятых на себя обязательств. Речь идет о "Черкасском мясокомбинате", который за первую неделю завез в воинские части лишь 25% от необходимого объема продуктов. Области, в которых зафиксирован низкий уровень выполнения заказов были распределены между другими поставщиками.

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