Противобаллистическая оборона должна стать общим делом всей Европы - Сибига на заседании Совета ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник принял онлайн-участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег о последствиях массированного удара России этой ночью и призвал создать "европейский противобаллистический щит". Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

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"Киево-Печерская лавра – это духовный центр нашей нации и святыня всего христианства. А также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы ожидаем решительной реакции от руководящих органов ЮНЕСКО и немедленного направления экспертов ЮНЕСКО на место этого преступления", – отметил министр.

Сибига добавил, что ООН определила май как самый смертоносный месяц для украинских гражданских лиц, когда было убито по меньшей мере 270 человек.

Поэтому глава МИД подчеркнул, что противобаллистическая оборона должна стать общим делом всей Европы и призвал партнеров найти любые возможности, чтобы обеспечить Силы обороны Украины этими средствами.

"Стратегически нам нужен европейский противобаллистический щит. Речь идет о безопасности Европы и ее стратегической автономии", – заметил Сибига, поблагодарив всех союзников, которые уже присоединились к этой инициативе.

Министр подчеркнул, что лучшим ответом на российский террор будет полноценное членство Украины.

Также он отметил, что Украина способна усилить ЕС, и очертил четкую позицию относительно будущего членства: "Наша цель – полноправное членство. Никакой альтернативы не существует – ни в рамках права ЕС, ни в условиях сегодняшнего турбулентного мира. Время полумер прошло. Как и время бумажных гарантий".

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