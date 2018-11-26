Протесты "евроблях": движение затруднено на семи пунктах пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На государственной границе движение через 7 пунктов пропуска остается затрудненным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"В настоящее время на государственной границе движение через 7 пунктов пропуска остается затрудненным. В частности ограниченным движение является через пункты пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Шегини" и "Краковец" на границе с Польшей, и "Малый Березный" – на границе со Словакией, и "Тиса" на украинско-венгерской границе", – говорится в сообщении.
Утром сообщалось, что до этого было заблокировано более 10 пунктов пропуска на госгранице. Однако на некоторых направлениях протестующие разблокировали подъездные пути.
"Сейчас на этих направлениях нормализуется движение через государственную границу и осуществляются меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения", – уточнили в ГПСУ.
Кроме того, дополнительные силы Госпогранслужбы продолжают находиться в готовности к действиям для недопущения провокаций непосредственно на границе.
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Напомним, по состоянию на 12:00 наибольшее скопление автомобилей в очередях наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.
Как сообщал УНН, владельцы автомобилей на еврономерах начали перекрывать пропускные пункты на границе вчера, 26 ноября.
Однако в организации "Авто Евро Сила" заявили, что их активисты не имеют отношения к блокированию пунктов пропуска.
Отметим, что вчера вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.